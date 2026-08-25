قبل ما تدمره.. 7 عادات خاطئة تضعف تكييف سيارتك في الصيف

مع ارتفاع درجات الحرارة، يصبح تكييف السيارة من أكثر الأنظمة تعرضا للتشغيل المستمر، لكن بعض العادات التي يتبعها السائقون يوميا قد تؤثر على كفاءته وتسرع ظهور الأعطال، خصوصا في الكمبروسر ودورة التبريد.

وبحسب خبراء صيانة السيرات، فإن طريقة استخدام التكييف تلعب دور مهم في الحفاظ على أدائه، إلى جانب الصيانة الدورية وفحص مكوناته.

وتأتي أبرز العادات التي تضر بتكييف السيارة، كالتالي:

1- تشغيل التكييف بأقصى قوة

عند ركن السيارة تحت الشمس، ترتفع حرارة المقصورة بشكل كبير، وتشغيل التكييف بأقصى طاقة مباشرة يضع حمل إضافي على النظام، الأفضل فتح النوافذ لدقائق لطرد الهواء الساخن ثم تشغيل التكييف تدريجيا.

2- اهمال فلتر التكييف

الفلتر الممتلئ بالأتربة يقلل كمية الهواء المتدفقة إلى المقصورة، ويجعل النظام يعمل لفترة أطول للوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة، ما يؤثر على كفاءته.

3- عدم اكتشاف تسريب الفريون

انخفاض غاز التبريد قد يكون نتيجة تسريب في الدورة، وليس مجرد حاجة إلى إعادة شحن الفريون، تجاهل المشكلة قد يؤدي إلى استمرار الكمبروسر في العمل بصورة غير طبيعية.

4- استخدام أقل درجة حرارة طوال الرحلة

ضبط التكييف على أقصى تبريد بشكل دائم ليس ضروريا بعد وصول المقصورة إلى درجة حرارة مناسبة، ويمكن اختيار درجة معتدلة للحفاظ على الراحة وتقليل الضغط على النظام.

5- إهمال تنظيف المكثف

المكثف الموجود أمام الردياتير يتعرض للأتربة والحشرات، وتراكمها قد يعيق التخلص من الحرارة ويؤدي إلى تراجع أداء التكييف.

6- تجاهل الروائح الصادرة من فتحات الهواء

الرائحة غير المعتادة قد تكون علامة على تراكم الرطوبة أو الأتربة أو البكتيريا داخل منظومة التكييف، ولذلك يجب فحص الفلتر وتنظيف مجاري الهواء.

7- تجاهل علامات ضعف التكييف

ضعف التبريد، وتغير صوت الكمبروسر، وتقطع الهواء البارد أو ظهور رائحة احتراق، كلها مؤشرات تستدعي فحص السيارة سريعا قبل تحول المشكلة إلى عطل أكبر.

كيف تحافظ على التكييف؟

لإطالة عمر منظومة التكييف، يفضل إجراء الصيانة في مواعيدها، وتغيير فلتر المقصورة بانتظام، وتنظيف المكثف، وفحص مستوى غاز التبريد عند انخفاض كفاءة التبريد، إلى جانب تجنب ترك السيارة لفترات طويلة تحت أشعة الشمس المباشرة قدر الإمكان.

والتعامل المبكر مع أي تغير في أداء التكييف يظل أفضل وسيلة لتجنب الأعطال المفاجئة والتكاليف المرتفعة، خاصة خلال أشهر الصيف التي يعمل فيها النظام لساعات طويلة.