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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مفاجأة لعشاق الصوتيات.. "آبل" تجهز طرازين من سماعة AirPods 5 بمواصفات وأسعار متفاوتة

آبل
آبل
احمد الشريف

كشفت تقارير صحفية نشرها موقع 9to5Mac عن خطة شركة "آبل" (Apple) لإزاحة الستار رسمياً عن طرازين جديدين من الجيل الخامس لسماعاتها اللاسلكية "AirPods 5" خلال مؤتمرها السنوي المزمع عقده يوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر 2026، وذلك في موعد مبكر عن التوقعات السابقة التي رجحت تأجيل طرحها حتى عام 2027.

تفاصيل طرازي AirPods 5 وميزة إلغاء الضوضاء النشط

أوضح التقرير، استناداً إلى معلومات موثوقة نقلها الصحفي مارك جورمان من وكالة بلومبرج، أن تشكيلة AirPods 5 ستنقسم إلى خيارين متميزين لتلبية احتياجات مختلف شرائح المستخدمين؛ يشمل الأول طرازاً قياسياً لتحديث الفئة الأساسية التي طُرحت آخر مرة عام 2024، بينما يقدم الخيار الثاني طرازاً متقدماً مزوداً بتقنية "إلغاء الضوضاء النشط" (Active Noise Cancellation - ANC).

وتتيح هذه الخطوة الاستراتيجية جلب ميزات العزل الصوتي المتقدمة وتصفية الضجيج الخارجي إلى فئة السماعات المفتوحة دون الحاجة لشراء طرازات Pro الأعلى سعراً، مع تحسين تجربة الراحة داخل الأذن وتحديث تصميم علبة الشحن السريع عبر منفذ USB-C.

مصير السماعات المزودة بكاميرات مدمجة 

أشار المصدر إلى أن الطرازات المستقبلية المزودة بكاميرات بصرية وميزات الرؤية الذكية (Visual Intelligence) والمساعد الصوتي "Siri" لن تظهر في مؤتمر سبتمبر الخريفي، بل سيتأجل إطلاقها حتى عام 2027. 

وتعمل آبل على تطوير تلك الفئة الثورية لتمكين خوارزميات الذكاء الاصطناعي التوليدي من قراءة البيئة المحيطة والتفاعل الصوتي مع المستخدمين عبر الأجهزة الصوتية الملبوسة، وذلك بعد تسريب مقطع فيديو تجريبي لها عن طريق الخطأ داخل النسخة التجريبية لنظام التشغيل "macOS 26.7".

تكامل إعلانات مؤتمر سبتمبر مع أجهزة آيفون وساعات آبل

بين تقرير موقع 9to5Mac أن الكشف عن سماعات AirPods 5 سيتزامن مع إطلاق سلسلة هواتف "iPhone 18 Pro"، وأول هاتف آيفون قابل للطي في تاريخ الشركة "iPhone Ultra"، إلى جانب ساعات "Apple Watch Series 12" بخيار هيكل السيراميك الفاخر وساعة "Apple Watch Ultra 4"، فضلاً عن تجهيز حاسوب "Mac mini" الجديد للطرح الرسمي خلال الأيام القليلة القادمة قبل انطلاق الحدث الرئيسي.

استراتيجية آبل في تنويع الخيارات الصوتية للمستهلكين

ذكرت المصادر التقنية أن توفير طرازين من سماعات AirPods 5 يمنح آبل مرونة تسعيرية واسعة للمنافسة بقوة في سوق الملحقات الصوتية اللاسلكية عالمياً، عبر إتاحة خيار اقتصادي للمهام اليومية وخيار متوسط متقدم لعزل الضوضاء، مما يجدد جاذبية المنظومة الصوتية بالتزامن مع إطلاق الجيل الجديد من هواتف الآيفون والأجهزة الذكية قبل انطلاق موسم التسوق السنوي، ويعزز إقبال المستهلكين على ترقية ملحقاتهم القديمة.

آبل Apple AirPods 5

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