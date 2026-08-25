إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية بملوي بالمنيا

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، إثر انقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية بمركز ملوي جنوب ، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة ،بانقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة الإبراهيمية بمركز ملوي ، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.

انقلاب سيارة

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي بداخلها زوج وزوجته واطفالهم الثلاثة وإصابتهم ، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.