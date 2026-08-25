محافظ المنيا ورئيس الجامعة يبحثان سبل دعم المشروعات الخدمية والتنموية

بحث اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مع الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، سبل الاستفادة من الإمكانات العلمية والطبية والبحثية التي تمتلكها الجامعة في دعم عدد من الملفات الخدمية، وعلى رأسها منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب بحث آليات التعاون في المشروعات والمبادرات ذات الصلة باحتياجات المواطنين.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، للواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، لبحث عدد من الملفات المشتركة .

وأكد اللواء عماد كدواني أن الجامعة تمثل أحد بيوت الخبرة المهمة بالمحافظة، بما تضمه من كوادر أكاديمية وتخصصات علمية يمكن الاستفادة منها في التعامل مع عدد من القضايا واحتياجات المجتمع، مشيرًا إلى أهمية توجيه الخبرات العلمية نحو الملفات ذات الأولوية للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل أحد أبرز المجالات التي تتطلب تكامل الجهود بين مختلف المؤسسات، لافتًا إلى ما تمتلكه جامعة المنيا من مستشفيات ومراكز طبية متخصصة وكوادر مؤهلة، بما يفتح المجال أمام مزيد من التنسيق والتكامل للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء المحافظة.

كما أكد المحافظ أهمية دعم المشروعات الخدمية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، والاستفادة من الدراسات والخبرات المتخصصة في تقييم الاحتياجات ووضع المقترحات والحلول المناسبة، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة من الموارد والإمكانات المتاحة.

وخلال اللقاء، تبادل المحافظ ورئيس الجامعة التهنئة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وقرب بدء العام الدراسي الجديد، متمنيين لأسرة الجامعة عامًا دراسيًا موفقًا، ومؤكدين استمرار التواصل بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أكد الدكتور عصام فرحات أن جامعة المنيا تمتلك إمكانات علمية وبحثية وطبية متنوعة تؤهلها للمشاركة في دعم عدد من المشروعات والملفات التي تمس حياة المواطنين، مشيرًا إلى استعداد الجامعة لتقديم خبراتها المتخصصة وتوظيف إمكاناتها بما يخدم احتياجات المحافظة.

وأشار الدكتور عصام فرحات إلى أن الجامعة تواصل تطوير برامجها الأكاديمية والبحثية، ودعم التدريب والتأهيل، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على التعامل مع متطلبات سوق العمل، فضلًا عن تشجيع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على المشاركة في المبادرات المجتمعية.

