بالأسماء.. التفاصيل الكاملة لإصابة 28 شخصا في انقلاب اتوبيس بالمنيا

ينشر " صدي البلد " التفاصيل الكاملة لحادث اصابة 28 شخصًا، اليوم، إثر انقلاب أتوبيس نقل بالطريق الصحراوي الشرقي، عند الكيلو 55، داخل نطاق محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب أتوبيس ووجود عدد من المصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لرفع آثار الحادث والتعامل مع المصابين.

وبالفحص، تبين إصابة 28 شخصًا بإصابات متفرقة، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، فيما انتقلت الجهات المختصة لمعاينة موقع الحادث.

وضمت قائمة المصابين الأسماء التالية: نزيه . ع 50 عامًا، جميل . ف 56 عامًا، رفاعي . ا 49 عامًا، ماهر . ل 40 عامًا، ثناء . ص 58 عامًا، هدى . ص 50 عامًا، وجيه . ش 60 عامًا، مينا . ن 19 عامًا، كيرلس . م 18 عامًا، عبد المنعم . ع 54 عامًا، يوسف . م 17 عامًا، كريم . ح 21 عامًا، محمد . س 48 عامًا، محمد . ع 30 عامًا، أنطونيس . ج 21 عامًا، روماني . ب 39 عامًا، مريم . ر 7 سنوات، يوسف . ر 4 سنوات ونصف، كيرلس . ب 18 عامًا، عبد الرزاق . ا 41 عامًا، رغدة . ا 31 عامًا، أحمد . م 23 عامًا، عادل . ف 40 عامًا، جوستينا . م 27 عامًا، جسي . ع 7 سنوات، محمود . ا 38 عامًا، كيرلس . ج 26 عامًا، وأرسان . ع 4 سنوات.

ملابسات الحادث

وتواصل الأجهزة المعنية فحص ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.