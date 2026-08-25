علي جمعة: الله أخفى يوم مولد النبي ﷺ كما أخفى ليلة القدر.. وعلينا أن نعيش معانيه كل يوم

قال الدكتور علي جمعة ، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن سيدُنا رسولُ الله ﷺ وُلِدَ في شهرِ ربيعٍ الأنور، وأهلُ التوفيقات يختلفون في ميلادِه.

وأضاف د. جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ربَّنا سبحانه وتعالى أخفى يومَ مولده في ربيع، كما أخفى ليلةَ القدر في العشر الأواخر من رمضان؛ لأنَّ المسألة ليست أن نحتفل بيومٍ واحدٍ من أيام ميلاده الشريف، بل أن نحتفل بكلِّ يومٍ في ربيعٍ الأنور، وأن نجعل هذا الشهر فهمًا عن سيدنا رسول الله ﷺ، وتصديقًا به، ومعيشةً في حاله عليه السلام.

وأشار إلى أن رسولُ الله ﷺ وُلِدَ في ذلك الشهر الأنور، في يومٍ اختلف العلماءُ فيه، والاختلاف يثير الهمة، ويبيِّن مدى التقصِّي الذي ناله هذا العظيم ﷺ، ولم ينله عظيمٌ قط في التاريخ؛ فمن تتبَّع سيرتَه وأحواله، وما اتصل به من خلق الله؛ من بشرٍ، وأشياء، وأماكن، وأزمنةٍ، لم يحظَ أحدٌ في التاريخ ـ إلا دُرَّة الأكوان ﷺ ـ بهذا الاهتمام البليغ.

وعندما وُلِد ﷺ، فكأنَّ الشمس ظهرت، فتوارى ضوءُ النجوم أمام ضياء شمس رسول الله ﷺ، وأصبح المسلمون أمةَ دعوةٍ يدعون إلى الله ورسوله، ويحاربهم الناس من أجل رسول الله ﷺ.

مولدُ النبي المصطفى ﷺ لم يكن يومًا عابرًا، بل ينبغي علينا أن نعيش معانيه في كلِّ يوم؛ فاليومُ المعيَّن الذي وُلِدَ فيه المصطفى ﷺ هو خيرُ أيام الله كلِّها، منذ خلق الله الأرضَ ومن عليها، بل والكونَ وما فيه، إلى أن يرجع ذلك إلى ربِّه.

سيدُنا رسولُ الله ﷺ، وما أدراكم ما سيدُنا رسولُ الله ﷺ!..

سيدُنا رسولُ الله ﷺ سيدُ الثقلين، وسيدُ الكونين: المشاهد والغائب، فهو خيرُ خلق الله كلِّهم.

سيدُنا رسولُ الله ﷺ هو بابُ البشر إلى ربِّهم؛ مَن لزم الباب فُتح عليه، ومَن أغلقه على نفسه فقد أغلق على نفسه خيرًا كثيرًا.

فاللهمَّ صلِّ على سيِّدنا محمدٍ، خاتمِ الأنبياء، ومعدنِ الأسرار، ومنبعِ الأنوار، وجمالِ الكونين، وشرفِ الدارين، وسيِّدِ الثقلين، المخصوصِ بقابِ قوسين، وعلى آله.