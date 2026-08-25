قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك ينفي منحه مهلة أسبوع لتقديم مستندات طعن زيزو
مستشار الرئيس الفلسطيني: الولايات المتحدة توفر الضمانات للاحتلال لفعل ما يريده
الشيخ خالد الجندي يوضح الفارق بين صفات النبي وأوصاف النبي
وزير التعليم: تطوير مادة التاريخ بالبكالوريا المصرية لتعزيز الوعي والربط بالواقع
اللحظات الأخيرة قبل الإعلان.. مرموش يصل إلى مقر توتنهام تمهيدًا لإجراء الفحص الطبي
التأمينات: تقسيط مديونيات الشركات والمصانع بمقدم 5% دعمًا لمجتمع الأعمال
عودة الهدوء للمنطقة.. واشنطن تستعد لإعادة دبلوماسييها إلى سفارات الشرق الأوسط
فلسطين في مواجهة سياسة الأمر الواقع.. أين يقف المجتمع الدولي؟
المولد النبوي 2026.. رددوا أفضل 5 صيغ للصلاة على الرسول في يوم ميلاده
مفيش الكلام ده.. الحسين عموتة يرفض طلب لاعبي الأهلي بعد ثلاثية إنبي
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. خطة إعلامية موسعة لتغطية دورة الألعاب الإفريقية للجامعات «القاهرة 2026»
وزير الصحة: واحد من كل 9 أشخاص مصاب بالسكري و62% من الحالات غير مشخصة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عودة الهدوء للمنطقة.. واشنطن تستعد لإعادة دبلوماسييها إلى سفارات الشرق الأوسط

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

تستعد الولايات المتحدة لبدء مرحلة جديدة من إعادة انتشار بعثاتها الدبلوماسية في الشرق الأوسط، مع اقتراب عودة عدد من الدبلوماسيين والموظفين الذين جرى إجلاؤهم على خلفية الحرب مع إيران، في خطوة تعكس تحسنًا نسبيًا في الظروف الأمنية بالمنطقة.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن وزارة الخارجية الأمريكية بدأت ترتيبات إعادة الموظفين الذين غادروا سفارات واشنطن في الشرق الأوسط قبل وأثناء التصعيد العسكري، مشيرة إلى أن بعضهم قد يستأنف مهامه في مراكز عمله اعتبارًا من مطلع هذا الأسبوع.

وبحسب وثيقة داخلية للوزارة اطلعت عليها الصحيفة، تتضمن الخطوة أيضًا تخفيف عدد من التدابير الاستثنائية التي فرضت على البعثات الأمريكية خلال ذروة التوتر، بما يسمح باستعادة جزء من النشاط الدبلوماسي المعتاد.

وكانت واشنطن اتخذت إجراءات احترازية واسعة مع تصاعد المواجهات، إذ طلبت وزارة الخارجية من سفاراتها في المنطقة الاستعداد لتقليص عملياتها، تحسبًا لاستمرار الأزمة لفترة طويلة وتراجع أعداد الموظفين العاملين فيها.

وبدأت عمليات سحب الموظفين بعد إطلاق الولايات المتحدة وإسرائيل حملتهما العسكرية ضد إيران في 28 فبراير، ومع اتساع رقعة المواجهات وارتفاع مخاطر تعرض المنشآت الدبلوماسية لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، أمرت واشنطن بإجلاء الموظفين غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم من بعثاتها في البحرين والعراق والأردن وقطر والسعودية والإمارات.

وتأتي الاستعدادات لعودة الدبلوماسيين رغم أن التوتر بين واشنطن وطهران لم ينتهِ بشكل كامل، إذ واصلت الولايات المتحدة، الثلاثاء، سياسة الضغط على إيران عبر فرض عقوبات جديدة تستهدف أنشطة مرتبطة بالقدرات العسكرية وصادرات النفط.

وفي الوقت نفسه، أبقت الإدارة الأمريكية الخيارات العسكرية مفتوحة، حيث أكد وزير الحرب بيت هيغسيث أن واشنطن لا تستبعد تنفيذ ضربات جديدة في محيط إيران أو بالقرب من مضيق هرمز، الذي لا يزال يمثل إحدى أبرز بؤر التوتر في المنطقة.

كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم وجود مفاوضات مقررة حاليًا مع طهران، مؤكدًا استمرار الحصار البحري الأمريكي، بينما تواجه المساعي الرامية إلى التوصل لاتفاق طويل الأمد يضمن استقرار الملاحة في مضيق هرمز عقبات متزايدة.

ورغم استمرار هذه الملفات، فإن عودة الدبلوماسيين وتخفيف الإجراءات الاستثنائية داخل السفارات الأمريكية تمثل مؤشرًا على انتقال المنطقة، ولو بشكل تدريجي، من مرحلة الاستنفار الأمني إلى استئناف النشاط الدبلوماسي المعتاد.

الولايات المتحدة الشرق الأوسط سفارات الشرق الأوسط وزارة الخارجية الأمريكية سفارات واشنطن في الشرق الأوسط الولايات المتحدة وإسرائيل التوتر بين واشنطن وطهران الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الشاب كيرلس وديع

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة كيرلس وديع بعد انتهاء حفل زفافه في سوهاج

الصحفية آية ياسر

بعد استغاثة جوزي هيموتـ ني.. الصحفية آية ياسر تطمئن الجميع وتكشف تفاصيل ما حدث

الذهب

الذهب يعود للارتفاع ويتخطى حاجز 6600.. ومفاجأة في سعر عيار 18

امام عاشور

شبانة يتحدى الإعلام السعودي: اثبتوا أن الأهلي عرض إمام عاشور على اتحاد جدة

عبدالظاهر السقا

هيثم عرابي: عمري ما اشتغل مع عبدالظاهر السقا تاني بسبب هذا الأمر

البنزين

مفاجأة عن أسعار البنزين والسولار.. رئيس الشعبة يعلن التفاصيل

الذهب

انخفض من أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

فالنسيا

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25-8-2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

فولكس فاجن توكان 2027

فولكس فاجن تكشف عن السيارة "توكان" الجديدة للطرق الوعرة

استدعاء جنرال موتورز

خلل في الفرامل يهدد 1.2 مليون سيارة كاديلاك وشيفروليه

هاتف Play 20A

بمواصفات احترافية .. هونر تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مميزاته

بالصور

أشهر حلويات المولد النبوي.. طريقة عمل الفولية

أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

طريقة عمل ملبن الحبل في البيت.. وصفة اقتصادية مثل الجاهز

طريقة عمل ملبن الحبل في البيت
طريقة عمل ملبن الحبل في البيت
طريقة عمل ملبن الحبل في البيت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مشروع الاستيطان الإسرائيلي E1 يهدد آفاق السلام

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : شارع إبراهيم باشا بالكوربة .. ذاكرة تاريخية تستعيد رونقها في الجمهورية الجديدة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات الشورى الأسرية

المزيد