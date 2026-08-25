استثمار سعودي فرنسي بـ 1.6 مليار ريال لإنشاء محطة حاويات في ميناء جدة

وقعت الشركة السعودية العالمية للموانئ (Red Sea Gateway Terminal) ومجموعة الشحن الفرنسية CMA CGM اتفاقية لتطوير وتشغيل المحطة الرابعة للحاويات في ميناء جدة ، باستثمارات تبلغ نحو 1.6 مليار ريال سعودي، وذلك خلال اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار السعودي الفرنسي.

وحضر مراسم توقيع الاتفاقية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ومن المقرر أن تبلغ الطاقة الاستيعابية السنوية للمحطة الجديدة نحو 2.6 مليون حاوية نمطية (TEU)، ضمن امتياز التشغيل القائم للشركة السعودية العالمية للموانئ في ميناء جدة الإسلامي، بما يعزز قدرة الميناء على استيعاب الزيادة في حركة التجارة ويرسخ موقعه على خطوط الملاحة الدولية.

ويشمل المشروع إنشاء أرصفة عميقة قادرة على استقبال أحدث سفن الحاويات العملاقة، إلى جانب تركيب أنظمة تشغيل وتقنيات متقدمة و10 رافعات جديدة من السفينة إلى الرصيف، بهدف رفع كفاءة مناولة الحاويات وزيادة الإنتاجية وتحسين موثوقية الخدمات.

وستقام المحطة الرابعة بجوار مجمع المحطات الحالي للشركة السعودية العالمية للموانئ، على أن تعمل كمرفق متخصص لمناولة الحاويات من خلال الشراكة مع CMA CGM. ومن المتوقع أن تسهم في جذب المزيد من خطوط الملاحة الدولية وزيادة تدفقات البضائع وتحسين الربط بين المملكة والأسواق العالمية.

ويأتي المشروع ضمن خطط تطوير ميناء جدة الإسلامي وتوسعة محطات الحاويات ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات البحرية واللوجستية، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية السعودية 2030، ويعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي يربط بين ثلاث قارات.