مع ارتفاع درجات الحرارة، قد تلاحظ أن التكييف لا يبرد مثل الأول رغم تشغيله لساعات طويلة، وقد يكون السبب بسيطًا ويمكن اكتشافه قبل الاتصال بالفني. وفي بعض الحالات، تنظيف الفلتر أو ضبط الإعدادات بطريقة صحيحة قد يعيد التبريد دون الحاجة إلى تدخل فني.

حيلة بسيطة تكشف سبب ضعف تبريد التكييف

ابدأ بإغلاق الأبواب والنوافذ وتشغيل التكييف على وضع التبريد Cool، ثم اضبط درجة الحرارة على مستوى منخفض نسبيًا، واتركه يعمل لبعض الوقت.

بعد ذلك، افحص فلتر الهواء في الوحدة الداخلية. إذا وجدت عليه طبقة واضحة من الغبار والأتربة، فقد يكون هذا أحد أسباب ضعف تدفق الهواء والتبريد.

ويجب إيقاف تشغيل التكييف وفصل الكهرباء قبل إزالة الفلتر وتنظيفه، ثم تركه يجف تمامًا قبل تركيبه مرة أخرى، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

جرب هذه الخطوات قبل الاتصال بالفني

1- تأكد من وضع التشغيل

أحيانًا يكون التكييف مضبوطًا على وضع Fan بدلًا من Cool، وبالتالي يعمل المروحة دون تبريد الهواء بالشكل المطلوب.

تأكد أيضًا من ضبط درجة الحرارة المناسبة ومن عدم تفعيل وضع غير ملائم للتبريد.

2- نظف فلتر التكييف

الفلتر المتسخ من أكثر الأشياء التي يمكن للمستخدم فحصها بنفسه. تراكم الغبار عليه قد يقلل مرور الهواء، وبالتالي تشعر أن التكييف يعمل لكن الغرفة لا تبرد جيدًا.

يمكن تنظيف الفلتر وفق تعليمات الشركة المصنعة، وتكرار ذلك بشكل دوري حسب درجة استخدام التكييف وكمية الأتربة في المكان.

3- افحص الوحدة الخارجية

تأكد من عدم وجود أتربة أو عوائق شديدة حول الوحدة الخارجية تمنع تدفق الهواء. كذلك لا تضع أشياء أو تغطيات تعيق التهوية حولها.

أما تنظيف الأجزاء الداخلية للوحدة الخارجية أو التعامل مع المكونات الكهربائية، فمن الأفضل تركه للفني.

4- لاحظ قوة خروج الهواء

إذا كان الهواء يخرج من الوحدة الداخلية بضعف واضح، فقد يكون السبب مرتبطًا بالفلتر أو تدفق الهواء أو المروحة.

أما إذا كان الهواء يخرج بقوة لكنه غير بارد بدرجة كافية، فقد تكون المشكلة مختلفة، مثل نقص غاز التبريد أو وجود خلل في أحد مكونات الجهاز، وهنا تحتاج إلى فحص متخصص.

هل نقص الفريون هو السبب دائمًا؟

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

ليس بالضرورة. من الأخطاء الشائعة افتراض أن أي ضعف في التبريد يعني أن التكييف يحتاج إلى فريون.

فقد يكون السبب فلترًا متسخًا، أو مشكلة في تدفق الهواء، أو اتساخ أجزاء من الوحدة، أو خللًا فنيًا آخر. كما أن نظام التكييف السليم لا يفترض أن يحتاج إلى إضافة غاز تبريد بشكل متكرر.

إذا كان مستوى غاز التبريد منخفضًا، فمن المهم أن يبحث الفني عن سبب التسرب بدلًا من الاكتفاء بإضافة الغاز فقط.

متى تحتاج إلى فني؟

إذا نظفت الفلاتر وتأكدت من الإعدادات وعدم وجود عوائق واضحة، ومع ذلك ظل التكييف لا يبرد جيدًا، فمن الأفضل الاستعانة بفني متخصص.

ويجب عدم محاولة فتح الدائرة الكهربائية أو التعامل مع غاز التبريد بنفسك، لأن هذه الأجزاء تحتاج إلى أدوات وخبرة مناسبة.