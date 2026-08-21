24 أم 26 درجة؟.. سر بسيط قد يغير فاتورة الكهرباء في الصيف

مع ارتفاع درجات الحرارة، يتحول جهاز التكييف من وسيلة للراحة إلى أحد أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء داخل المنزل وبينما يظن البعض أن خفض درجة الحرارة إلى 18 أو 20 درجة هو الطريق الأسرع للتغلب على الحر، فإن الحقيقة قد تكون مختلفة تمامًا؛ فدرجة الضبط لا تحدد سرعة التبريد بقدر ما تحدد مستوى الحرارة الذي يحاول المكيف الوصول إليه.

درجة واحدة تصنع فارقا في الاستهلاك

القاعدة البسيطة هي أنه كلما ارتفعت درجة ضبط المكيف، انخفضت كمية الجهد التي يحتاجها الجهاز لتبريد المكان، لأن الفارق بين درجة الحرارة الخارجية والداخلية يصبح أقل.

وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن رفع درجة ضبط المكيف درجة مئوية واحدة يمكن أن يخفض استهلاكه للطاقة بما يصل إلى 10%، مع اختلاف النتيجة بحسب نوع الجهاز، وكفاءة المبنى، والطقس، ومدة التشغيل.

وفي نموذج لشقة جيدة العزل في سنغافورة، أظهر تحليل الوكالة أن تشغيل مكيف متوسط الكفاءة عند 26 درجة مئوية استهلك طاقة أقل بنحو 30% مقارنة بضبطه على 24 درجة لكن هذا الرقم لا يمثل نسبة توفير ثابتة لجميع المنازل، وإنما يرتبط بظروف النموذج محل الدراسة.

لماذا لا يبرد المكيف أسرع عند 18 درجة؟

من أكثر الاعتقادات الشائعة أن ضبط المكيف على 18 درجة سيجعل الغرفة تصل إلى البرودة المطلوبة أسرع من ضبطه على 24 درجة، لكن ذلك ليس دقيقًا.

درجة الحرارة التي يحددها المستخدم هي درجة الهدف التي يسعى المكيف للوصول إليها، وليست مؤشرًا مباشرًا على سرعة التبريد ولذلك فإن اختيار 18 أو 20 درجة قد يجعل الضاغط يعمل لفترة أطول، ما يعني استهلاكًا أكبر للكهرباء، دون تحقيق تبريد أسرع بصورة ملحوظة.

24 أم 26 درجة؟

إذا كنت تبحث عن نقطة توازن بين الراحة وترشيد الاستهلاك، فإن ضبط المكيف على 24 درجة يعد خيارا عمليا، بينما يمكن رفع الإعداد إلى 25 أو 26 درجة إذا كانت درجة الحرارة مناسبة لك.

ووفقًا لوزارة الطاقة الأمريكية، فإن تشغيل المكيف عند 26 درجة مئوية بدلًا من 22 درجة يمكن أن يخفض تكلفة تبريد المنزل بنحو 6% إلى 18%، وفقًا للظروف المحيطة وطبيعة المبنى والجهاز.

عوامل أخرى ترفع فاتورة الكهرباء

لا تتوقف تكلفة تشغيل المكيف على درجة الحرارة التي تختارها فقط، إذ تلعب مساحة الغرفة، وجودة العزل، والتعرض المباشر لأشعة الشمس، وإحكام غلق النوافذ والأبواب، وكفاءة الجهاز وعمره، وعدد ساعات التشغيل دورًا مهمًا في تحديد استهلاك الكهرباء.

كما أن إهمال تنظيف الفلاتر قد يضر بكفاءة المكيف؛ إذ تشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن الفلاتر المتسخة يمكن أن تخفض أداء الجهاز بنحو 5% إلى 15%.

نصائح عملية لتقليل فاتورة الكهرباء

اضبط المكيف على 24 درجة مئوية، ثم ارفعها إلى 25 أو 26 درجة إذا كانت الحرارة مريحة.

تجنب ضبط الجهاز على 18 أو 20 درجة بهدف تسريع التبريد.

نظف فلاتر المكيف بصورة دورية للحفاظ على كفاءته.

أغلق الأبواب والنوافذ جيدًا أثناء تشغيل المكيف.

استخدم الستائر لحجب أشعة الشمس المباشرة، خاصة خلال ساعات الذروة.

قلل تشغيل المكيف في الغرف غير المستخدمة.

تأكد من صيانة الجهاز وتنظيف الوحدة الخارجية عند الحاجة.

استفد من المؤقت أو وضع النوم لتقليل ساعات التشغيل خلال الليل.

قد تبدو زيادة درجة واحدة على شاشة المكيف أمرًا بسيطًا، لكنها مع ساعات التشغيل الطويلة وتكرار الاستخدام طوال فصل الصيف يمكن أن تتحول إلى فارق ملموس في استهلاك الكهرباء لذلك، فإن اختيار درجة معتدلة لا يحافظ على راحة المنزل فحسب، بل قد يساعد أيضًا في السيطرة على قيمة الفاتورة.