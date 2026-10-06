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بعلم مصر والجلباب البلدي.. ممر شرفي لتكريم عامل في قنا بعد بلوغة سن المعاش
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الإشراف العام
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أخبار البلد

بعلم مصر والجلباب البلدي.. ممر شرفي لتكريم عامل في قنا بعد بلوغة سن المعاش

تكريم عامل في قنا بعد بلوغة سن المعاش
تكريم عامل في قنا بعد بلوغة سن المعاش
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرا، ظهر خلاله عدد من المعلمين والطلاب بأحد المعاهد الأزهرية في محافظة قنا، وهم ينظمون ممرا شرفيا لتكريم أحد العاملين بالمعهد، بالتزامن مع بلوغه سن المعاش، وسط أجواء مليئة بالمحبة والتقدير.

وظهر العامل خلال الفيديو مرتديا الجلباب البلدي، بينما وضع علم مصر على كتفيه، وسط تصفيق حار من المعلمين والطلاب الذين اصطفوا على جانبي الممر، في مشهد عكس مشاعر الوفاء والامتنان لما قدمه طوال سنوات عمله.

وحرص عدد من الطلاب والمعلمين على استقبال العامل بالتصفيق والأحضان، وتوديعه بطريقة مميزة، تقديرًا لجهوده وعطائه خلال فترة عمله داخل المعهد.

ولاقى الفيديو تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بالمبادرة الإنسانية، مؤكدين أن التكريم يمثل لفتة طيبة لجبر خاطر العامل والاحتفاء به بعد سنوات من العمل والعطاء.

وأعرب رواد مواقع التواصل عن إعجابهم بالمشهد، معتبرين أن مثل هذه المواقف الإنسانية تظل عالقة في الذاكرة، خاصة عندما تأتي من الطلاب والمعلمين تقديرًا لشخص قضى سنوات من عمره في خدمة المكان الذي عمل به.

المعاهد الأزهرية في محافظة قنا سن المعاش ممر شرفي لعامل في قنا لافته انسانيه بمدرسه بقنا

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