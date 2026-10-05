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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة بنها تنظم قافلة طبية لطلاب مدرسة عاطف الجبالي بطوخ

قافلة طبية
قافلة طبية
إبراهيم الهواري

نظمت جامعة بنها، اليوم الاثنين، قافلة طبية بمدرسة عاطف الجبالي بقرية زاوية بلتان التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، وذلك في إطار دورها المجتمعي وحرصها على تقديم خدمات الرعاية الصحية المجانية لأطفال المدارس.


جاءت القافلة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والدكتور طه عاشور، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الأشهب، عميد كلية الطب، والدكتورة نرمين عدلي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنسيق رانيا معتز، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، حرص الجامعة على استمرار تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية ضمن خطتها لخدمة المجتمع، مشيرا إلى أن هذه القوافل تمثل أحد أهم أوجه الدور المجتمعي للجامعة، وتسهم في توفير الرعاية الصحية المجانية للمواطنين، والوصول بالخدمات الطبية إلى القرى والمناطق المختلفة.

وأشار الدكتور طه عاشور، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن قطاع خدمة المجتمع يواصل تنفيذ القوافل الطبية المتخصصة بمختلف قرى ومراكز المحافظة، في إطار خطة الجامعة لتعزيز دورها المجتمعي وتقديم خدمات طبية متميزة بالمجان، لاسيما لأطفال المدارس.

وشهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على 329 حالة في عدد من التخصصات الطبية، بواقع 119 حالة في تخصص الرمد، و70 حالة في تخصص الروماتيزم، و62 حالة في تخصص الأطفال، و78 حالة في تخصص الأنف والأذن.

كما أسفرت القافلة عن توفير 27 نظارة طبية للحالات التي استدعت احتياجها، ضمن الخدمات الطبية المقدمة خلال فعاليات القافلة.

القليوبية محافظة القليوبية جامعة بنها بنها رئيس جامعة بنها

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