أكد الإعلامي إيهاب الكومي أن خسارة منتخب مصر تحت 17 عامًا أمام اليونان في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم للناشئين، لا تعكس الإمكانات الحقيقية للاعبين، مشيرًا إلى أن ظروف المباراة تأثرت بحالة الطرد التي تعرض لها دانيال تامر، والتي صعبت مهمة الفراعنة خلال اللقاء.

وأوضح الكومي، عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة صدى البلد، أن منتخب مصر يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين، مشيدًا بالعمل الذي قام به المدير الفني حسين عبد اللطيف في إعداد الفريق وتجهيزه للمشاركة في البطولة، رغم صعوبة المنافسة على المستوى العالمي.

وشدد إيهاب الكومي، على ضرورة منح هذا الجيل الفرصة الكافية للنمو واكتساب الخبرات، مؤكدًا أن المنتخب يضم عناصر واعدة تستحق المساندة، وأن المرحلة الحالية تتطلب الصبر بدلا من التسرع في إصدار الأحكام بعد خسارة المباراة الأولى.