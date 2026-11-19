قدم " صدى البلد" بثا مباشرا لاحتفال الكابتن أحمد حسن، قائد منتخب مصر الأسبق وعميد لاعبي العالم، بالدورة الـ20 من مسابقة حفظ القرآن الكريم، التي يحرص على تنظيمها سنويًا لأبناء محافظة المنيا، وسط حضور عدد من أهالي المحافظة وأصدقائه وذويه، في تقليد امتد على مدار عقدين كاملين



وشهد الحفل تكريم 136 فائز من حفظة القرآن الكريم بينهم 26 من ذوي الاحتياجات الخاصة ، تقديرًا لجهودهم في حفظ كتاب الله، فيما جرى تقديم عدد من الجوائز المالية ودروع التكريم للمتميزين، إلى جانب تنظيم قرعة علنية لاختيار الفائزين برحلات عمرة، وسط أجواء احتفالية شارك فيها المتسابقون وأسرهم والحضور



واكد أحمد حسن خلال كلمته في الحفل، حرصه على استمرار المسابقة التي انطلقت قبل 20 عامًا، موضحًا أنها بدأت على نطاق أبناء مدينة مغاغة، ثم توسعت لتشمل مراكز شمال محافظة المنيا، قبل أن تمتد إلى جميع مراكز المحافظة

واضاف أن المسابقة تقام تحت إشراف الجهات المعنية، وفي مقدمتها الأزهر الشريف ومديريتا الأوقاف والتضامن الاجتماعي، مؤكدًا اعتزازه الشديد بوصول المسابقة إلى عامها العشرين، وحرصه على مواصلة دعم حفظة القرآن الكريم وتشجيع النشء على حفظ كتاب الله

واسار الي ان وجوده وسط أهله في المنيا يمثل له مصدر سعادة وطاقة إيجابية كبيرة، مشددًا على أن ارتباط الإنسان بمكان نشأته يظل حاضرًا مهما ابتعدت به الحياة أو حالت الظروف دون وجوده بشكل دائم بين أهله



واضاف أن دعم حفظة القرآن الكريم وتشجيع الأطفال والشباب على حفظ كتاب الله يمثل أحد أوجه رد الجميل للمجتمع، مؤكدًا أن تكريم المتفوقين وتحفيزهم يمكن أن يسهم في صناعة أجيال أكثر ارتباطًا بالقيم والأخلاق والعلم

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