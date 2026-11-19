شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، علي ضرورة تحقيق الانضباط الإداري داخل المصالح الحكومية، فقد قام الدكتور رجب قياتي، رئيس مركز ومدينة مطاي، بالمرور المفاجئ على ديوان عام مجلس المدينة والإدارات التابعة له.

وأسفر المرور عن إحالة 53 موظفًا للشئون القانونية، وذلك لتغيبهم عن العمل بدون إذن مسبق، وعدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية.

وأكد الدكتور رجب قياتي، أنه لن يتم التهاون مع أي موظف يخل بواجبات وظيفته، مشددًا على استمرار المرور المفاجئ على جميع الإدارات والوحدات المحلية والقرى التابعة للمركز، لضمان انتظام العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي مطاي.