أشاد الهولندي باتريك كلويفرت، نجم برشلونة السابق، بالإمكانات الفنية والبدنية التي يمتلكها المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، مؤكدًا أنه يستحق الحصول على فرصة اللعب بقميص الفريق الكتالوني، في ظل ما يمتلكه من مواصفات مميزة في مركز رأس الحربة.

وقال باتريك كلويفرت، خلال تصريحات تلفزيونية، إن حمزة عبد الكريم مهاجم قوي ويمتلك مواصفات المهاجم رقم 9 المثالي، مشيرًا إلى أن برشلونة لم يشهد منذ فترة طويلة قدوم مهاجم يمتلك مثل هذه الإمكانيات.

وأضاف نجم برشلونة السابق أن اللاعب المصري يحظى باحترام الجميع داخل الفريق، بفضل التزامه وانضباطه، معربًا عن ثقته في قدرته على تقديم الكثير خلال الفترة المقبلة.

وأكد كلويفرت أن حمزة عبد الكريم يمتلك مستقبلًا كبيرًا مع برشلونة، في ظل ما يتمتع به من إمكانيات فنية مميزة، وهو ما يجعله جديرًا بالحصول على فرصة لإظهار قدراته بقميص الفريق الكتالوني.

وتأتي هذه الإشادة لتسلط الضوء على حجم التوقعات بشأن مستقبل المهاجم المصري الشاب، الذي يحظى باهتمام وإشادة داخل أروقة برشلونة، وسط تطلعات بأن ينجح في استثمار إمكانياته وتحقيق خطوة مهمة في مسيرته الاحترافية.