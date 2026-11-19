ذكرت مصادر سورية، أن منطقة بادية رويشد، بالقرب من قرية العربيدي شمال دير الزور شهدت انفجارا في خط الغاز.

وأبانت المصادر، أن انفجار خط الغاز لم يسفر عن أضرار بشرية أو إصابات، نظراً لوقوعه في منطقة بادية.

وأكدت المصادر، أنه لم يتم التعرف على أسباب الانفجار أو حجم الأضرار المادية الناجمة عنه، حتى الآن.

وفي وقت سابق، قال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، من سوريا إن الأجهزة الأمنية السورية جمعت المعطيات المتعلقة بعملية التفجير التي وقعت مساء السبت الماضي في حي النسيم بمدينة جرمانا جنوب شرقي العاصمة دمشق، مشيرا إلى أن الانفجار وقع في منطقة حيوية تربط بين عدد من المناطق السكنية والطرق الرئيسية.



وأضاف هملو خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، مع الإعلامية ريهام إبراهيم، أن موقع الانفجار يبعد نحو 200 متر عن طريق مطار دمشق الدولي ويقع بالقرب من جسر ومحطة حافلات تنقل الركاب إلى محافظة السويداء فضلا عن قربه من بلدة عقربة الواقعة على الجانب الآخر من طريق المطار.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية أن هوية الشخص الذي لقي مصرعه جراء الانفجار لا تزال مجهولة حتى الآن وفقا لمصادر في مدينة جرمانا مشيرا إلى أن بعض الروايات تحدثت عن أن الشخص كان يحاول زرع عبوة ناسفة داخل السيارة قبل أن تنفجر به.

وأشار هملو إلى أن الانفجار أسفر عن مقتل طفلة وإصابة شخصين آخرين إلى جانب مقتل الشخص الذي كان داخل السيارة وسط استمرار الأجهزة الأمنية السورية في جمع المعلومات والتحقيق في ملابسات الحادث وتحديد هوية الضالعين فيه.