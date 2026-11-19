كشف النائب مصطفى بكري عن توقعات بحل نسبة كبيرة من مشكلات العاملين في مجال التنقيب عن الذهب خلال 15 يومًا، معربًا عن أمله في الوصول إلى «صفر مشكلات» خلال شهر ونصف، سيتم حل مشاكل “الدهابة” بالكامل، بالتعاون بين الأهالي وجهاز مستقبل مصر والجهات المعنية.

وأوضح “بكري” خلال فعاليات مؤتمر الدهابة بأسوان نقلتها إكسترا نيوز، أن توجيهات رئاسية صدرت للتحرّك من أجل حل مشكلات أبناء أسوان والبحر الأحمر، مشيرًا إلى أن دور اتحاد القبائل والعائلات المصرية يتمثل في التواصل مع الأهالي والاستماع إلى مطالبهم ونقلها إلى الجهات المختصة، وليس فرض حلول أو أجندات مسبقة عليهم.

واستعرض النائب عددًا من المشكلات التي واجهت العاملين خلال الفترة الماضية، من بينها محدودية المناطق المتاحة للتنقيب، وتعقيد إجراءات استخراج التراخيص التي قد تستغرق سنوات، فضلًا عن غياب الاستقرار في بعض مناطق العمل، والتحفظ على معدات وجرارات، وما ترتب على ذلك من أضرار للعاملين.

وشدّد «بكري» على أن معالجة الأزمة لا ينبغي أن تقتصر على الحل الأمني، وإنما يجب أن تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تنظيم النشاط وتيسير الإجراءات وضمان سلامة العاملين، مؤكدًا أن الهدف ليس قطع أرزاق أبناء المنطقة، وإنما تنظيم عملهم وحماية حقوقهم.