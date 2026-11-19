قال الإعلامي مصطفى بكري إن كل شيء سيخضع للقانون، موضحًا أنه إذا كانت هناك معدات موجودة، فإنها ستخضع للقانون، مشيرًا إلى أن هذه المعدات أُخذت بأمر من القضاء العسكري، ولا يجوز التصرف فيها حاليًا.

وأضاف مصطفى بكري خلال فعاليات مؤتمر الدهابة بأسوان التى نقلتها إكسترا نيوز، أن هناك أشخاصًا اعتُقلوا وهم أبرياء، متسائلًا: "هل سأفتح الزنزانة وأقول للجميع اخرجوا؟ أنا لست ضامنًا من هذا ومن ذاك"، مؤكدًا أن المرجعية في هذا الأمر تعود إلى النيابة العامة والقضاء العسكري.

وأوضح أن الأشخاص الذين اعتُقلوا كانت هناك أسباب معينة لاعتقالهم، وأن هناك أشخاصًا يستحقون الإفراج عنهم، بينما توجد حالات أخرى تتعلق بالمخدرات أو السلاح أو إطلاق النار أو المشكلات أو قطع الطريق، وهذه حالات مختلفة.

وأكد أن الأمر يرجع إلى الجهات المعنية والمسؤولة، التي تتابع هذا الملف وتعمل عليه منذ أمس وليس اليوم، وتتخذ خطوات في هذا الشأن.

وأشار مصطفى بكري إلى أن من سيسلم الذهب سيحصل على أمواله في الحال، وسيحصل على ورقة تثبت ذلك، موضحًا أن الأمر الثاني يتعلق بالسلاح، وهو مسألة أساسية، وأن المسئولين سيشرحون تفاصيلها، بهدف الوصول إلى بيئة مجتمعية آمنة.