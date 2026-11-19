أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح عن تأثر خدمات مياه الشرب، بالانقطاع أو ضعف الضغوط، في المناطق الواقعة من مدينة الضبعة وحتى مدينة رأس الحكمة، اعتبارًا من الساعة السادسة صباح غدٍ الجمعة.

تنفيذ أعمال ربط

وذكرت الشركة، في بيان، أن ذلك يأتي بالتزامن مع تنفيذ أعمال ربط خطوط الدخول والخروج لرافع الضبعة النووي الجديد، الأمر الذي يستلزم إيقاف ضخ المياه بالخط الناقل الرئيسي، الذي يبلغ قطره 1000 مم، لحين الانتهاء من الأعمال.

وأكدت الشركة، أنه سيتم استئناف ضخ المياه وإعادة تشغيل الخط فور الانتهاء من أعمال الربط، على أن يتم الإعلان عن موعد عودة الخدمة للمناطق المتأثرة.

وفي السياق ذاته، دعت الشركة المواطنين إلى تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال، مشيرة إلى إمكانية التواصل مع الخط الساخن لتلقي الشكاوى والاستفسارات ومتابعة أي مستجدات بشأن عودة ضخ المياه.