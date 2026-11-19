انتهت، منذ قليل، القمة الثلاثية التي جمعت بين الرؤساء الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، في مدينة شينجين، حيث استغرقت القمة مايقرب من 90 دقيقة، حيث اجتمع قادة القوى العظمى الثلاث حول المائدة المستديرة لبحث مستقبل العالم.

وجرت القمة التاريخية على هامش قمة "آبيك"، وبحث القادة الثلاث خلالها القضايا الدولية والإقليمية الراهنة، والأمن والاستقرار الاستراتيجي العالمي.

حظر الأسلحة النووية

من جانبه، صرح الرئيس الصيني شي جين بينغ بأن قادة الصين وروسيا والولايات المتحدة يعقدون الاجتماع الأول من نوعه في التاريخ، وهو حدث ذو أهمية بالغة وغير مسبوقة.

وقال أيضا: “عندما تتفق القوى الكبرى يسود السلام في العالم وعندما تتصارع يسود الفوضى”.

وأضاف: “وعلى الصين وروسيا والولايات المتحدة أن تتعاون في حل المشكلات العالمية، وأن تعمل معا على ضمان السلام والاستقرار في العالم بأسره”.

كما دعا بينغ لحظر الأسلحة النووية بالكامل وتدميرها.



الأزمة الأوكرانية تتصدر المشهد

بدوره، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن امتنانه للصين على تنظيم هذا الاجتماع التاريخي الأول من نوعه، الذي يجمع قادة الدول الثلاث، لافتا إلى أن روسيا والصين والولايات المتحدة يمكنها المساهمة في تعزيز الاستقرار العالمي إذا ما تعاونت بشكل بناء.

وقال بوتين: “ما يوحد دولنا ليس فقط صفة المنتصرين في الحرب العالمية الثانية، بل المسئولية المشتركة عن حفظ السلم والأمن الدوليين. وتتقاطع مصالحنا في تسوية النزاعات الإقليمية، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية، وتشترك دولنا في مواجهة تهديدات العصر كالإرهاب الدولي والجريمة المنظمة العابرة للحدود”.

وتصدرت الأزمة الأوكرانية اللقاء الذي جمع بين الرئيسان الأمريكي ترامب والروسي بوتين.

واختتم بوتين كلمته قائلا: “أؤمن بأن شعوب روسيا والصين وأمريكا قادرة على تعزيز الأمن والاستقرار عالمياً، عبر شراكة بناءة تقوم على الاحترام المتبادل والمساواة وتوازن المصالح”.



صناعة التاريخ

فيما قال الرئيس الأمريكي ترامب: “نحن نصنع التاريخ ولدينا الكثير لنناقشه وقد ناقشنا الكثير بالفعل”.

كما أشار ترامب إلى أهمية الحوار مهم، مؤكدا أن السلام لم يتحقق يوما بالامتناع عن المفاوضات.

كما حمًل ترامب قادة روسيا والولايات المتحدة والصين مسئولية خاصة عن الحفاظ على الحوار بشأن القضايا التي تمس الكوكب بأكمله، لافتا إلى أنه من المهم حماية سيادة الدول الثلاث من المنظمات العالمية التي خرجت عن السيطرة.

وأمضى ترامب قائلا: “لن تسمح الولايات المتحدة لإيران بامتلاك سلاح نووي. ويصعب على الدول التخلص من الأسلحة النووية بعد حصولها عليها”.

واختتم ترامب كلمته قائلا: “يوفر اللقاء الثلاثي فرصا جديدة لحل مجموعة من القضايا بالغة الأهمية”.

واستغرق الجزء المفتوح من كلمات القادة الثلاث أكثر من 10 دقائق، قبل أن تتحول المحادثات إلى جلسة مغلقة.