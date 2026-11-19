أعلنت القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني انفجار ناقلتي نفط عملاقتين مخالفتين في المسار غير المصرح به في مضيق هرمز، إثر اصطدامهما بلغم بحري.

وقالت بحرية الحرس الثوري الإيراني، في بيان لها: “احترقت الناقلتان على مسافة قريبة من الساحل الجنوبي لمضيق هرمز، وهما محمّلتان بأكثر من 4 ملايين برميل من النفط الخام”.

وختمت بحرية الحرس الثوري بيانها مهددة: “سنتعامل بحزم مع ناقلات النفط التابعة لجيش الولايات المتحدة القاتل والمجرم والمتعاونة معه، إذا حاولت العبور عبر المسارات غير المصرح بها في مضيق هرمز”.



وفي وقت لاحق من صباح اليوم، الخميس، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بإصابة ناقلة بمقذوف مجهول أثناء إبحارها في مضيق هرمز.

وذكرت الهيئة - في تحذير نشرته على موقعها الإلكتروني - أنها تلقت بلاغاً متأخراً عن وقوع حادث على بعد 6 أميال بحرية شمال خصب في سلطنة عمان، حيث أصيبت ناقلة بمقذوف مجهول في غرفة المحركات أثناء إبحارها خروجاً من مضيق هرمز.

وأكدت الهيئة سلامة جميع أفراد طاقم الناقلة، غير أنها قالت إن حجم الأضرار أو الأثر البيئي للحادث لم يكن قد اتضح بعد حتى لحظة إعداد البلاغ.

وأهابت الهيئة البريطانية بالسفن توخي الحذر أثناء الملاحة وإبلاغها عن أي نشاط مشبوه، مشيرة إلى أن السلطات تحقق في الواقعة.