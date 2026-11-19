أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إصابة ناقلة بمقذوف مجهول أثناء إبحارها في مضيق هرمز.

وذكرت الهيئة - في تحذير نشرته على موقعها الإلكتروني - أنها تلقت بلاغاً متأخراً عن وقوع حادث على بعد 6 أميال بحرية شمال خصب في سلطنة عمان، حيث أصيبت ناقلة بمقذوف مجهول في غرفة المحركات أثناء إبحارها خروجاً من مضيق هرمز.

وأكدت الهيئة، سلامة جميع أفراد طاقم الناقلة، غير إنها قالت أن حجم الأضرار أو الأثر البيئي للحادث لم يكن قد اتضح بعد حتى لحظة إعداد البلاغ.

وأهابت الهيئة البريطانية السفن توخي الحذر أثناء الملاحة وإبلاغها عن أي نشاط مشبوه، مشيرة إلى أن السلطات تحقق في الواقعة.