أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ ضرورة أن تقوم كل من بكين وواشنطن بتوسيع نطاق التعاون مع العمل على تقليص الخلافات بينهما.

وشدد شي جين بينغ، في تصريحات له، على أن الاستقرار في العلاقات الصينية الأمريكية عاد بالنفع على شعبي البلدين، وأضفى حالة من اليقين على العالم.

واختتم شي جين بينغ تصريحاته قائلا: “يتعين على الصين والولايات المتحدة تكثيف التعاون لضمان بقاء الذكاء الاصطناعي تحت السيطرة البشرية”.

وانطلقت القمة الثلاثية بين رؤساء الصين وأمريكا وروسيا، حيث قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: “لدى روسيا وأمريكا والصين مسئولية في الحفاظ على النظام الدولي، وعلينا تحقيق الأمن في مجال الطاقة ومجال الغذاء”.

وأضاف ‏بوتين: “نتشارك مع الصين وأمريكا في مواجهة الإرهاب العابر للدول”.

من جانبه، صرح ترامب قائلا: “في هذه القمة نحن نصنع التاريخ، ولدينا مسئولية مع الصين وروسيا في الحفاظ على حوار مفتوح مع بعضنا”.

وأقر ترامب قائلا: “نعرف أنه من الصعب جدا الاستغناء عن الأسلحة النووية والعيش بدونها”.

وواصل ‏ترامب: “سنناقش مع الصين وروسيا كل الأمور اللازمة من أجل خفض مخاطر الأسلحة النووية”.

واختتم ‏الرئيس الأمريكي قائلا: “لن نسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي”.