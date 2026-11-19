أدلت الطالبة المتهمة برش مادة «سيلف ديفنس» على زميلاتها داخل مدرسة النعام التجارية بمنطقة عين شمس، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، عقب ضبطها، وذلك بعدما تسببت الواقعة في إصابة أكثر من 30 طالبة بحالات إغماء واختناق.

اعترافات المتهمة

وقالت المتهمة، خلال التحقيقات، إنها حصلت على زجاجة «سيلف ديفنس» من محل والدها، واستخدمتها مع بعض زميلاتها على سبيل المزاح، دون أن تتوقع تعرضهن للإصابة.

وأضافت أنها فوجئت بسقوط زميلاتها على الأرض، بعدما تعرضن لحالات إغماء واختناق نتيجة استنشاق الرذاذ، مؤكدة أنها لم تتوقع حدوث تلك التداعيات.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بقيام طالبة برش مادة «سيلف ديفنس» على زميلاتها داخل مدرسة النعام التجارية بدائرة قسم شرطة عين شمس، ما أسفر عن إصابة عدد من الطالبات بحالات إغماء واختناق، وجرى نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعلى الفور، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة وضبط الطالبة المتهمة، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطها.

وبمواجهتها، أقرت بارتكاب الواقعة، مبررة تصرفها بأنه كان على سبيل المزاح، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.