اعتمدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المخطط التفصيلي لمنطقة تبلغ مساحتها 5500 فدان، تقع شمال طريق الواحات وجنوب منطقة «أب تاون»، وتتضمن مناطق للإسكان والخدمات المركزية والإقليمية، بما يحدد إطارًا تخطيطيًا جديدًا للأنشطة العمرانية والبنائية بالمنطقة.

وجاء نص القرار كالتالي:

"وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 873 لسنة 2026.

يعتمد المخطط التفصيلى للمنطقة الكائنة شمال طريق الواحات وجنوب منطقة الاب تاون متضمنًا «منطقة الاسكان والخدمات المركزية والإقليمية» والبالغ مساحتها 5500 فدان بمدينة 6 أكتوبر الجديدة ووفقًا للأنشطة والاشتراطات التخطيطية والبنائية الموضحة باللوحة المرفقة بالقرار والتى تعتبر مكملة ومتممة لهذا القرار.



وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 873 لسنة 2026 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وتعديلاته؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته؛ وعلى قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 2017 بشأن اعتبار الأراضى الواقعة غرب مدينة السادس من أكتوبر البالغ مساحتها 78198٫5 فدان الواقعة على طريق الواحات شرق الطريق الدائرى الإقليمى من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة؛ وعلى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 258 لسنة 2024 و75 لسنة 2026 بالتشكيل الوزارى؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (109) بتاريخ 21/8/2017 بشأن الموافقة على اعتماد التقسيم الإدارى للمساحات الصادرة بشأنها القرارات الجمهورية لمدينتى الشيخ زايد و6 أكتوبر كمدن جديدة؛ وعلى القرار الوزارى رقم 146 لسنة 2018 بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة 6 أكتوبر الجديدة والمعدل بالقرار الوزارى رقم 81 لسنة 2020 المتضمن منطقة محل الاعتماد بنشاط «سكنى منخفض الكثافة»؛ وعلى قرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بجلستها رقم (1) لشهر يناير لسنة 2022 المتضمن الموافقة على تعديل نشاط قطع الأراضى بمنطقة الوادى الأخضر من نشاط إسكان منخفض الكثافة إلى نشاط سكنى زراعى بمدينة 6 أكتوبر الجديدة؛ وبناءً على ما تم عرضه؛ تقرر:

(المادة الأولى) يعتمد المخطط التفصيلى للمنطقة الكائنة شمال طريق الواحات وجنوب منطقة الاب تاون متضمنًا «منطقة الاسكان والخدمات المركزية والإقليمية» والبالغ مساحتها 5500 فدان بمدينة 6 أكتوبر الجديدة ووفقًا للأنشطة والاشتراطات التخطيطية والبنائية الموضحة باللوحة المرفقة بالقرار والتى تعتبر مكملة ومتممة لهذا القرار .

(المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر فى 15/6/2026 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مهندسة/ راندة المنشاوى".