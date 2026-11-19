تُعد شوربة العدس من أشهر الأكلات الشتوية التي تمنح الجسم الدفء والطاقة.

وتتميز بسهولة تحضيرها واحتوائها على العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم .



مقادير تحضير شوربة العدس :

كوب عدس أصفر مغسول.

جزرة مقطعة.

حبة بطاطس مقطعة.

حبة طماطم.

بصلة متوسطة.

2 فص ثوم.

ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة كركم.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

5 أكواب ماء أو مرقة.

ملعقة زيت أو سمن.



طريقة تحضير شوربة العدس :



ضعي الزيت في وعاء على النار، ثم أضيفي البصل والثوم وقلبيهما حتى يذبلا ويصبح لونهما ذهبياً.



أضيفي العدس والجزر والبطاطس والطماطم، ثم قلبي المكونات جيداً لعدة دقائق حتى تتجانس.

أضيفي الماء أو المرقة والكمون والكركم والملح والفلفل الأسود، واتركي الخليط حتى يغلي.



اتركي الشوربة على نار هادئة لمدة 25 إلى 30 دقيقة حتى تنضج جميع المكونات تماماً.

اخلطي المكونات باستخدام الخلاط الكهربائي حتى تحصلي على قوام ناعم ومتجانس، ثم أعيديها إلى النار لدقائق وقدميها ساخنة.

فوائد شوربة العدس:

تعزيز صحة القلب: يحتوي العدس على الألياف والبوتاسيوم، ما يساعد على تحسين مستويات الكوليسترول ودعم صحة القلب والأوعية الدموية عند تناوله ضمن نظام غذائي متوازن.



تقوية الجهاز الهضمي: تساعد الألياف الغذائية الموجودة في العدس على تحسين حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

دعم صحة العضلات: يوفر العدس البروتين النباتي الضروري لبناء العضلات وإصلاح الأنسجة، كما يمد الجسم بعناصر غذائية تساعد على أداء وظائفه الحيوية.

الشعور بالشبع: تحتوي شوربة العدس على البروتين والألياف، ما يساعد على إطالة الشعور بالامتلاء وتقليل الجوع، وقد يدعم التحكم في الوزن.