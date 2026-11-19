حذر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، من تعرض الزراعات خلال الأيام المقبلة لما وصفه بـ«الفخ الحراري»، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة نهارًا وانخفاضها ليلًا وفي الصباح الباكر، بالتزامن مع ارتفاع الرطوبة، مؤكدًا أن هذه الظروف قد تمثل ضغطًا على عدد من المحاصيل، خاصة الحساسة للتغيرات الحرارية والرطوبة.

وأوضح فهيم أن الفترة من الخميس 19 نوفمبر وحتى الاثنين 23 نوفمبر 2026 ستشهد أجواء خريفية دافئة نهارًا ومائلة للبرودة ليلًا، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بالقاهرة والوجه البحري بين 25 و27 درجة مئوية، والصغرى بين 16 و18 درجة، بينما تسجل مناطق شمال الصعيد 26 إلى 29 درجة نهارًا، و14 إلى 16 درجة ليلًا، في حين ترتفع بجنوب الصعيد إلى 30 و34 درجة نهارًا، و18 إلى 20 درجة ليلًا.

10 نصائح للمزارعين لمواجهة الفخ الحراري والشبورة

وقدم رئيس مركز معلومات تغير المناخ مجموعة من التوصيات والإرشادات التي يجب على المزارعين اتباعها خلال الأيام المقبلة، لتقليل تأثير التذبذب الحراري وارتفاع الرطوبة على المحاصيل الزراعية، وجاءت أبرزها:

1- ضبط معدلات الري: ضرورة تحديد كميات المياه وفقًا لرطوبة التربة والاحتياجات الفعلية لكل محصول، وعدم الإفراط في الري لمجرد ارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار، خاصة أن انخفاض درجات الحرارة ليلًا يؤثر نسبيًا على نشاط الجذور وامتصاص العناصر الغذائية.

2- تجنب الرش أثناء الشبورة: عدم تنفيذ عمليات الرش والمكافحة أثناء وجود الشبورة المائية أو على الأوراق المبتلة، مع اختيار التوقيت المناسب وفقًا للظروف الجوية وطبيعة المركبات المستخدمة.

3- تكثيف المرور الحقلي: متابعة الزراعات بصورة مستمرة لرصد أي أعراض مبكرة للإصابة بالندوات والأعفان والتبقعات، خاصة في محاصيل البطاطس والفراولة والبسلة والفول والفاصوليا والبنجر والخرشوف.

4- متابعة الإصابات الحشرية: ضرورة فحص النباتات لمتابعة ظهور التربس والحلم والديدان، على أن يتم التدخل بالمكافحة وفقًا لمستويات الإصابة والتوصيات الفنية المعتمدة.

5- تهوية الصوب والأنفاق: الاهتمام بتهوية الزراعات المحمية والأنفاق عقب انقشاع الشبورة، للحد من تراكم الرطوبة داخلها وتقليل فرص انتشار الأمراض الفطرية.

6- تجنب التغريق: عدم ترك المياه الزائدة في الأراضي الزراعية، مع الاهتمام بالصرف الجيد، خاصة في الأراضي التي تعاني من ضعف الصرف، للحد من أعفان الجذور والأوراق.

7- تأجيل بعض العمليات الزراعية: عدم التسرع في التقليم أو الرش المبكر، خاصة في أشجار العنب والمحاصيل المتساقطة، لحين استقرار الظروف الجوية وتوافر التوقيت المناسب لإجراء العمليات الزراعية.

8- الاهتمام بالتغذية المتوازنة: مراعاة احتياجات كل محصول من العناصر الغذائية، وتجنب المبالغة في التسميد الآزوتي، مع الاهتمام بإضافات البوتاسيوم وفقًا لاحتياجات النباتات.

9- مراعاة توقيت المكافحة: تجنب تنفيذ برامج المكافحة بصورة عشوائية، والالتزام بالتوقيت المناسب والجرعات الموصى بها وفقًا لطبيعة الإصابة والظروف الجوية.

10- متابعة المحاصيل الحساسة: رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمراض الفطرية والبكتيرية التي تساعد الرطوبة وابتلال الأوراق لفترات طويلة على انتشارها، مع سرعة التعامل مع أي إصابات تظهر بالحقل.

نصائح خاصة لمزارعي القمح والفول والبطاطس والفراولة

وفيما يتعلق بالمحاصيل الشتوية، أوصى فهيم مزارعي القمح بعدم الإفراط في مياه الري خلال رية الزراعة، مع ضرورة التخلص من المياه الزائدة فورًا، وتأجيل استخدام مبيدات الحشائش إلى ما بعد مرور 20 إلى 25 يومًا من الزراعة، وفقًا لمرحلة نمو المحصول ونوع المبيد المستخدم.

وبالنسبة لمحصولي الفول والبسلة، شدد على ضرورة تجنب زيادة مياه الري، مع متابعة ظهور أعفان الجذور وأمراض المجموع الخضري، خاصة في ظل ارتفاع الرطوبة وتكرار الشبورة المائية.

أما مزارعو البطاطس، فنصحهم برفع درجة الاستعداد لمواجهة الندوة المبكرة والمتأخرة، وعدم السماح باستمرار ابتلال الأوراق لفترات طويلة، إلى جانب متابعة انتظام الري بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمحصول.

وفيما يخص الفراولة، حذر فهيم من حساسية المحصول للظروف الجوية الحالية، موضحًا أن النبات يوزع طاقته خلال هذه المرحلة بين النمو الخضري والتزهير والتجذير والعقد، وهو ما يتطلب إدارة دقيقة للري وتوفير الدعم الغذائي المناسب.

ونصح بترشيد مياه الري بحيث لا تتجاوز مدة الري نصف ساعة في المرة الواحدة، مع إمكانية تقسيم الري على مرتين يوميًا إذا كانت طبيعة الأرض تسمح بذلك، إلى جانب المتابعة الدقيقة لأعفان الجذور والبياض والتبقعات المختلفة، ومنها تبقعات رأس المسمار والبستالوتيا.

كما حذر مزارعي البصل والثوم من مخاطر الإصابة بالبياض الزغبي ومرض الاستيمفيليوم، مؤكدًا أهمية الحفاظ على سلامة وجفاف المجموع الخضري قدر الإمكان، والالتزام ببرامج الوقاية والمكافحة المناسبة وفقًا لتوصيات المختصين.

وبالنسبة لمحصولي الخرشوف والبنجر، أوصى بتجنب التغريق ومتابعة التبقعات وأعفان الأوراق، خاصة في الأراضي التي تعاني من ضعف الصرف.

روشتة خاصة لمزارعي الموالح والمانجو والزيتون والعنب

وعلى صعيد أشجار الموالح، أوضح فهيم أن الظروف الحالية تمثل فرصة لاستكمال عمليات تحجيم الثمار والتلوين الطبيعي، مع ضرورة ضبط معدلات الري وتجنب المبالغة في التسميد الآزوتي، والاهتمام بإضافات البوتاسيوم الأرضية وفقًا لاحتياجات الأشجار.

وفيما يتعلق بالمانجو والزيتون، نصح بالبدء التدريجي في تجهيز الخدمة الشتوية، وعدم التسرع في إجراء عمليات التقليم قبل استقرار الظروف الجوية.

أما بالنسبة لمحاصيل العنب وغيرها من المتساقطات، فحذر من التسرع في التقليم أو تنفيذ عمليات الرش المبكر، مشددًا على أهمية مراعاة التوقيت المناسب وعدم الانسياق وراء إجراء العمليات الزراعية قبل استقرار الأحوال الجوية.

واختتم رئيس مركز معلومات تغير المناخ تصريحاته بالتأكيد على أن ارتفاع درجات الحرارة نهارًا لا يعني بالضرورة تحسن الظروف المناسبة للنبات أو زيادة احتياجاته من المياه، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب إدارة دقيقة للري والرطوبة والوقاية، والابتعاد عن التدخلات الزراعية العشوائية، خاصة أن التقلبات الحرارية في نهاية الخريف قد تشكل ضغطًا على النباتات يفوق تأثير موجات البرودة الواضحة.