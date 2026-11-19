أطلقت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية الإدارة العامة للنشاط الرياضي والمدرسي والجامعي بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالاقصر - إدارة الرياضة

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالاقصر ندوة عن كيفية الدفاع عن النفس للمشاركين في مشروع اولمبياد الفتاة الجامعية بالأقصر بحضور الدكتورة رحاب عبدالمنعم الرشيدي استاذ دكتور علوم الرياضة جامعة قنا

اولمبياد الفتاة الجامعية النسخة العاشرة تحت شعار “من اجل صحه افضل لطالبات مصر” بمشاركة 20 جامعة باجمالي 500 طالبه والذي تقام فاعلياتة في الفترة من 16-11/19-2026 علي ملاعب المدينة الشبابية بالطود

وذلك تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة و الدكتور عبد العزيز قنصوه وزير التعليم العالي و المهندس عبد المطلب عمارة محافظة الاقصر والدكتور محمد عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة بالاقصر

تشهد النسخة الحالية منافسات في: خماسي كرة القدم، الكرة الطائرة، كرة السلة، تنس الطاولة، والكاراتيه كاتا فردي وزوجي , كاراتية كوميتية ، إلى جانب تنظيم ندوة توعوية حول مهارات الدفاع عن النفس لتعزيز قدرة الطالبات على الوقاية والتصدي لظاهرة التحرش، مع منح شهادات مشاركة لجميع الطالبات وتكريم أصحاب المراكز الأولى.

ينفذ المشروع بحضور واشراف الدكتور محمود عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتور أحمد حسان مدير الإدارة العامة للنشاط الرياضي والمدرسي والجامعي والدكتور محمد عبد السميع مدير ادارة الجامعات بوزارة الشباب والرياضة والدكتور عادل الهواري مشرف المشروع بوزراة الشباب والرياضة وعبير محمد والاستاذة ريم جمال اخصائيين رياضيين بالوزارة .

أكد الدكتور محمد عبدالوهاب مدير عام المديرية أن مشروع اولمبياد الفتاة الجامعية يمثل منصة مهمة لتشجيع الطالبات على ممارسة الرياضة بانتظام، وتهيئة بيئة مناسبة تتيح لهن تطوير مهاراتهن الرياضية، وتعزيز مفاهيم الصحة العامة واللياقة البدنية داخل المجتمع الجامعي.

وذلك تحت اشراف الدكتور غزالي ملثم وكيل المديرية للرياضة والاستاذ صلاح عزالدين مدير ادارة الرياضة بالمديرية وفريق عمل ادارة الرياضة بالمديرية