أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الخميس، رصد طائرتين عسكريتين روسيتين من طراز «تو-95» (Tu-95)، أثناء تحليقهما بالقرب من الجزيرة، في ثاني واقعة من نوعها خلال الأسبوع الجاري، وسط متابعة عسكرية لتحركات الطائرات الروسية في المنطقة.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب، إن الطائرتين الروسيتين اقتربتا من تايوان قادمتين من الجنوب، قبل أن تتجها نحو شرق الجزيرة، وتدخلا منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية، ثم تغادرا المجال الجوي المحيط بالجزيرة باتجاه الشمال الشرقي، بالقرب من مدينة كيلونج الساحلية.

وأوضحت وزارة الدفاع التايوانية أن القوات المسلحة استخدمت وسائل مشتركة للاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، لمتابعة مسار تحليق الطائرتين بالكامل، مؤكدة أنها اتخذت الإجراءات المناسبة للتعامل مع النشاط العسكري الروسي.

ونشرت الوزارة صورة قالت إنها توثق إحدى الطائرتين الروسيتين، التقطتها مقاتلة تايوانية من طراز «إف-16» خلال متابعة التحليق.

وتأتي هذه الواقعة بعد أيام قليلة من إعلان تايوان، الثلاثاء الماضي، رصد طائرتين عسكريتين روسيتين أثناء تحليقهما في اتجاه جنوبي بمحاذاة الساحل الشرقي للجزيرة، في تحرك مماثل أثار متابعة عسكرية في المنطقة.

وفي السياق ذاته، أعلنت اليابان رصد النشاط الجوي الروسي نفسه في اليوم ذاته، ونشرت خريطة توضح مسار الطائرتين أثناء تحليقهما بمحاذاة الساحل الشرقي لتايوان، في مؤشر على متابعة التحركات الجوية الروسية من جانب أكثر من دولة في المنطقة.

وتُعد طائرات «تو-95»، التي يطلق عليها حلف شمال الأطلسي (الناتو) اسم «بيرز» (الدببة)، من الطائرات العسكرية الروسية ذات التصميم القديم الذي يعود إلى حقبة الحرب الباردة، وتُستخدم في مهام الطيران بعيد المدى.

وبحسب طبيعة الطراز والتجهيزات، تستطيع بعض هذه الطائرات حمل أسلحة نووية، بينما تُستخدم طائرات أخرى من الطراز نفسه في مهام المراقبة والاستطلاع وجمع المعلومات الاستخباراتية بعيدة المدى.

وتتزامن التحركات الجوية الروسية مع وجود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة شنتشن الصينية، للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC)، حيث من المقرر أن يعقد اجتماعًا ثلاثيًا مع الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولم تصدر وزارة الدفاع الروسية تعليقًا على الواقعة، كما لم ترد على طلبات التعليق بشأن تحركات الطائرتين، وفقًا لما أورده التقرير.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار حساسية الوضع الأمني حول تايوان، التي تتابع عن كثب التحركات العسكرية الجوية والبحرية بالقرب من سواحلها، في وقت تشهد فيه منطقة شرق آسيا تداخلًا في المصالح والتحركات العسكرية للقوى الكبرى.