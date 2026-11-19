​​أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تنفيذ غلق كلي لأحد أهم الشرايين المرورية الحيوية في قلب العاصمة، وهو كوبري قصر النيل، وذلك في الاتجاه القادم نحو ميدان التحرير.

يأتي هذا الإجراء الاستثنائي لمدة 15 ساعة كاملة لتنفيذ أعمال صيانة وضرورية، وسط خطة مرورية محكمة لمنع التكدسات وتسهيل حركة المركبات والمواطنين.

​مواعيد الغلق وخريطة الأعمال:

​فترة الإغلاق: تنطلق الأعمال وتدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الساعات الأولى لفجر يوم الجمعة في تمام الساعة 12:05 صباحاً وحتى الساعة 3:00 عصرًا من نفس اليوم.

​طبيعة الأعمال: يشمل الإغلاق إجراء أعمال صيانة هندسية وفنية مستهدفة لضمان سلامة البنية التحتية للكوبري واستمرارية كفاءته الخدمية أمام حركة النقل والمواطنين.

​إعادة الفتح: أكدت الأجهزة المرورية أنه سيتم فتح كامل عرض الطريق أعلى كوبري قصر النيل في الاتجاه المتجه إلى ميدان التحرير أمام حركة المركبات فور انتهاء الأعمال مباشرة في تمام الثالثة عصراً.

​التحويلات المرورية والخدمات الأمنية:

و​حرصاً على تفادي أي زحام مروري محتمل، قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة باتخاذ التدابير التالية:

​تعيين الخدمات المرورية: نشر الأطقم والخدمات المرورية اللازمة مدعومة بالمساعدات الفنية والتجهيزات الدالة على وجود أعمال هندسية بالمنطقة لتأمين سلامة المواطنين.

​توجيه الحركة المرورية: توجيه المركبات القادمة عبر النقاط الحيوية البديلة ومحور كورنيش النيل ونفق كمال الدين صلاح تجاه ميدان عبد المنعم رياض، وصولاً إلى مطلع كوبري أكتوبر للاتجاه نحو مناطق وسط المدينة والمحاور الرئيسية البديلة.

​وأهابت الأجهزة المختصة بقائدي السيارات والوسائل الانتقالية الالتزام بالتعليمات المرورية والمسارات البديلة المعلنة خلال فترة الأعمال، تعاوناً مع جهود الدولة في تطوير وصيانة شبكة الطرق والمحاور الحيوية بالقاهرة الكبرى.

​غلق محور الفريق كمال عامر كلياً لمدة يومين لتنفيذ أعمال إنشائية

​أعلنت إدارة مرور الجيزة عن الغلق الكلي لمحور الفريق كمال عامر أمام محطة قطارات بشتيل، وذلك باتجاه المنيب، لتنفيذ أعمال إنشائية.

​تفاصيل ومواعيد الغلق المروري:

​سبب الغلق: تنفيذ أعمال إنشائية.

​منطقة الغلق: غلق محور الفريق كمال عامر كلياً أمام محطة قطارات بشتيل في الاتجاه المؤدي إلى المنيب.

​بداية الأعمال: تبدأ الأعمال يوم الجمعة 6 نوفمبر 2026 في تمام الساعة 1 صباحاً.

​نهاية الأعمال: تنتهي الأعمال يوم السبت 7 نوفمبر 2026 في تمام الساعة 9 مساءً.

​مدة الاستمرار: تستمر فترة الغلق لمدة يومين متصلين.