​في خطوة جادة لدعم الكفاءات التعليمية وتقدير الجهود المبذولة في تطوير العملية التعليمية، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا يقضي بإقرار "حافز الجدارات" للمعلمين العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وكذلك قطاع المعاهد الأزهرية.

و​يأتي هذا القرار ليُمثل دفعة قوية للمعلمين المتميزين، حيث يتيح تخصيص مبالغ مالية شهرية تُصرف للفئات الأكثر تميزًا وفق ضوابط ومعايير دقيقة تضمن وصول الدعم لمستحقيه وتحفيز روح الإبداع والتطوير داخل المدارس والمعاهد.

آلية الصرف والمبالغ المخصصة

​فترة الصرف: يُصرف الحافز اعتبارًا من أول أكتوبر من كل عام دراسي ولمدة 9 شهور.

​الميزانية المرصودة: يوضع تحت تصرف مدير المدرسة أو شيخ المعهد مبلغ شهري بحد أقصى 4,000 جنيه لتوزيعها على المعلمين المتميزين.

​الحد الأدنى للاستفادة: نص القرار على ألا تقل قيمة الحافز الممنوح للمستفيد الواحد عن 500 جنيه شهريًا.

8 شروط لاستحقاق "حافز الجدارات"

و​لضمان العدالة وتوجيه الحافز لمن يستحقه حقاً، حدد القرار 8 شروط أساسية لاستحقاق المعلم لهذا الحافز، وهي:

​أن يكون المستحق من شاغلي وظائف هيئة التعليم ضمن الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين).

​التميز في العمل والمساهمة الفعالة في تطوير الأداء داخل المدرسة أو المعهد.

​استيفاء النصاب الأسبوعي المُقرر للحصص داخل الفصل المدرسي أو المعمل على مدار الشهر.

​ألا تقل عدد أيام العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يومًا.

​ألا يقل تقدير الكفاية للعام السابق عن مرتبة "كفء".

​ألا يكون قد وُقّع على المعلم جزاء تأديبي بخصم أكثر من 5 أيام من راتبه خلال شهر الصرف.

​ألا يكون شاغل الوظيفة موقوفاً عن العمل خلال مدة الوقف (مع أحقيته في صرف ما تم إيقافه حال ثبوت عدم مسئوليته).

​سقف الاستفادة: ألا يتجاوز عدد مرات حصول المعلم على الحافز 4 مرات في العام الدراسي الواحد.

الحوكمة وآلية التنفيذ

و​حرصاً على انتظام المنظومة، يتولى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وشيخ الأزهر الشريف (بحسب الأحوال)، حوكمة استحقاق الحافز من خلال وحدات القياس والجودة.

​أما عن الإجراءات التنفيذية للصرف، فتتم وفق القواعد التالية:

​يتم صرف الحافز نهاية كل شهر بالوحدة الحسابية للإدارة التعليمية أو المنطقة الأزهرية بناءً على اقتراح يقدمه مدير المدرسة أو المعهد.

​يُرفق بالاقتراح بيان يتضمن اسم المستفيد وفئة الحافز، ويتم اعتماده رسميًا من مدير الإدارة التعليمية أو رئيس المنطقة الأزهرية.

​يتم الخصم على بند (3) مكافآت نوع (1) جهود غير عادية بالباب الأول بموازنات مديريات التربية والتعليم والأزهر الشريف.

​تُعد هذه الخطوة مظلة تحفيزية جديدة تضاف إلى جهود الدولة للارتقاء بمستوى المعلم المصري، وربط المكافآت المالية بالإنتاجية والتميز والأداء الفعلي داخل الفصول الدراسية.