تترقب الأسواق المحلية تطورات أسعار الذهب بشكل مستمر، في ظل تأثر قرارات الشراء والادخار بتحركات المعدن الأصفر، سواء لدى المواطنين الراغبين في اقتناء المشغولات الذهبية أو المستثمرين الذين يتجهون إلى السبائك والجنيهات باعتبارها وسيلة للاحتفاظ بالقيمة.

وتكتسب متابعة أسعار الذهب أهمية خاصة قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع، مع اختلاف قيمة الجرام وفقا لدرجة النقاء والعيار، فضلا عن وجود فروق بين أسعار البيع والشراء في محال الصاغة.

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أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية المستويات التالية:

عيار 24: سجل سعر البيع 6755 جنيها، مقابل 6710 جنيهات للشراء.

عيار 21: بلغ سعر البيع 5910 جنيهات، مقابل 5870 جنيها للشراء.

عيار 18: وصل سعر البيع إلى 5065 جنيها، مقابل 5030 جنيها للشراء.

عيار 14: سجل سعر البيع 3940 جنيها، مقابل 3915 جنيها للشراء.

الجنيه الذهب: بلغ سعر البيع 47280 جنيها، مقابل 46960 جنيها للشراء.

أونصة الذهب بالجنيه المصري: سجلت 210080 جنيها للبيع، مقابل 208660 جنيها للشراء.

أونصة الذهب بالدولار: سجلت 3856.24 دولار.

أسعار الذهب الان

الفرق بين أعيرة الذهب الأكثر تداولا في مصر

تختلف أسعار المشغولات والسبائك الذهبية وفقا لنسبة الذهب الخالص الموجودة في كل عيار، إذ ترتفع القيمة مع زيادة درجة النقاء، بينما تتباين الاستخدامات بين الأعيرة بحسب طبيعة المنتج والغرض من اقتنائه.

ويحتل عيار 21 صدارة الأعيرة الأكثر انتشارا في السوق المصرية، نظرا لاعتماده على نطاق واسع في صناعة المشغولات الذهبية، فضلا عن ارتفاع معدلات تداوله داخل محال الصاغة، سواء عند الشراء أو إعادة البيع.

أسعار الذهب اليوم في مصر

أما عيار 24 فيتميز بارتفاع نسبة الذهب الخالص فيه مقارنة ببقية الأعيرة، ويستخدم بصورة أساسية في إنتاج السبائك الذهبية، ما يجعله خيارا مناسبا للراغبين في الادخار والاستثمار في المعدن الأصفر.

ويحظى عيار 18 باهتمام شريحة من المقبلين على شراء المشغولات الذهبية، خاصة التصميمات العصرية والموديلات الحديثة، نظرا لمرونته في التشكيل وتنوع الأشكال التي يمكن تصنيعها منه.

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ما الذي يحدد سعر الذهب في مصر؟

تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل، من بينها حركة الأسعار العالمية للمعدن الأصفر، وسعر صرف الدولار، ومستويات العرض والطلب داخل السوق المحلية، إلى جانب التغيرات الاقتصادية التي تنعكس على توجهات المستثمرين والمستهلكين.

وينصح الراغبون في شراء الذهب بمتابعة أسعار البيع والشراء قبل إتمام المعاملة، مع مراعاة أن السعر النهائي للمشغولات الذهبية قد يختلف بعد إضافة المصنعية والدمغة والرسوم المقررة.