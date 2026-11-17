شهدت مناطق روسية تصعيدًا جديدًا في الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة، خلال ليلة الاثنين 17 نوفمبر، وسط أضرار طالت جسر القرم وسقوط قتيلين في شرق شبه الجزيرة.

ونقلت قناة «RT Arabic» عن وزارة النقل الروسية إعلانها توقف حركة القطارات والسيارات على جسر القرم، إثر هجمات متكررة بطائرات مسيّرة خلال الليل، مشيرة إلى أن المتخصصين يعملون على تقييم الأضرار الناجمة عن الهجوم الجديد الذي شنته القوات الأوكرانية، دون تسجيل إصابات في حصيلة أولية.

وفي سياق متصل، أعلن حاكم جمهورية القرم، سيرغي أوكسينوف، مقتل شخصين في شرق شبه الجزيرة جراء هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية.

من جانبها، كشفت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية عن تفاصيل تتعلق بكيفية حصول عملاء أوكرانيين محتجزين في مقاطعة روستوف على طائرات مسيّرة أُرسلت إليهم، في إطار التحقيقات الجارية بشأن أنشطة مرتبطة بالهجمات بالطائرات المسيّرة.