حسم شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الجدل المثار بشأن شكاوى انتشار حشرة البق في مدارس القاهرة والجيزة والقليوبية.

وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم في تصريحات له ببرنامج الصورة بقناة النهار : أن الوزارة رصدت شكاوى واردة من مديريتي التربية والتعليم بالقاهرة والجيزة بشأن الاشتباه في انتشار حشرة "البق" ببعض المدارس، وعلى الفور جرى التنسيق مع وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة

وأشار المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم إلى توجه فرق الطب الوقائي إلى المدارس محل الشكاوى على مدار أيام الخميس والجمعة والسبت الماضيين لإجراء أعمال الفحص والتطهير، مؤكدًا أن الوزارة تتعامل بجدية مع جميع الشكاوى التي ترد إليها، وتحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطلاب والعاملين بالمدارس.

وطمأن المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم جميع أولياء الأمور قائلا : بعد فحص تبين أن المدارس آمنة ولا يوجد أي خطر على الطلاب .

وكانت قد انتشرت على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، مناشدات لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف بسرعة التدخل بإصدار تعليمات بـ رش وتطهير جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية لمحاربة ظاهرة انتشار حشرة البق .

وقالت داليا أحمد ولية أمر : فى كارثة بتحصل فى المدارس البق منتشر في مدارس كتير ، والمدارس اللى لسه مظهرش فيها البق أو بمعنى أصح منتشرش أوى رافضين يعترفوا بالمشكلة ، ولذا نطالب بتفعيل إجراءات رش المدارس ، أو السماح لأولياء الامور بتحمل مسئولية تكاليف وإجراءات رش المدارس ، حرصا على سلامة أبنائهم الطلاب

وأضافت : أن مديري المدارس رفضوا اتخاذ أي اجراءات لرش المدارس ومعظمهم قال : “مينفعش نعمل كده عشان إحنا كده بنعمل شوشرة ودوشة وحاجة زي كده لازم تكون بلجنة وقرار وزاري ”

وقالت لبنى عبد العزيز : لازم تحرك سريع بنتي جاية في شنطتها بق

وقالت رغدة محروس : عايزين نشوف موضوع حشرة ( البق ) المنتشرة في جميع المدارس ، لابد من اللجوء لشركة رش للوقاية ، لإن هذا النوع من الحشرات بينتشر بطريقة صعبة