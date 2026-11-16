أكد مفوض التجارة والأمن الاقتصادي والعلاقات بين المؤسسات والشفافية في المفوضية الأوروبية، ماروش شيفتشوفيتش، أن المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن حزمة من ثلاثة اتفاقيات جديدة دخلت مراحل متقدمة، معرباً عن تطلعه إلى استكمالها خلال القمة الأوروبية البريطانية المقرر عقدها في بروكسل نهاية الأسبوع الجاري.

وقال شيفتشوفيتش، في كلمة أمام الجمعية البرلمانية للشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، خلال اجتماعها الثامن في لندن، إن الاتفاقيات المرتقبة تشمل المجالات الصحية والصحة النباتية، وربط أنظمة تداول الانبعاثات، وإنشاء برنامج لتبادل الخبرات والتجارب للشباب.

وأوضح أن هذه الاتفاقيات ستوفر فوائد ملموسة للمواطنين والشركات في الجانبين، وستعكس قوة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وأشار إلى أن قمة الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لعام 2025 دشنت مرحلة جديدة في العلاقات بين الجانبين، مضيفاً أن المفاوضات قطعت شوطاً كبيراً، وأن التوصل إلى الاتفاقات الثلاثة بات قريباً.

وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية، قال شيفتشوفيتش إن اتفاقية التجارة والتعاون لا تزال أكثر الاتفاقيات طموحاً من نوعها التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع دولة من خارج التكتل، مشيراً إلى أنها شكلت أساساً لإطلاق مبادرات جديدة خلال العامين الماضيين، من بينها برنامج " إيراسموس بلس " ومخطط تجربة الشباب.

وأضاف أن مراجعة تنفيذ الاتفاقية، التي أجراها بالاشتراك مع الوزير البريطاني للعلاقات الأوروبية هاميش فالكونر، أظهرت أن الاتفاقية تسير بصورة سلسة.

وأكد المفوض الأوروبي أهمية التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب للاتفاقيات القائمة بين الجانبين، باعتبارها أساساً لبناء شراكة أكثر طموحاً.

وعلى صعيد التعاون في قطاع الطاقة، دعا المفوض الأوروبي إلى مواصلة المفاوضات بشأن الكهرباء، مشيراً إلى أن مشاركة المملكة المتحدة في سوق الكهرباء الداخلية للاتحاد الأوروبي ستعود بالنفع على الجانبين، من خلال الاستفادة من الإمكانات التي توفرها منطقة بحر الشمال.

وأكد شيفتشوفيتش أن القمة الأوروبية البريطانية المقبلة تستهدف تعزيز التعاون في الملفات الاقتصادية والأمنية، بما يشمل حماية سلاسل الإمداد المشتركة وتحديد شروط التعاون في مجال الأمن الاقتصادي.

واختتم المفوض الأوروبي كلمته بالتأكيد على أهمية بناء شراكة أكثر تقارباً وقدرة على الصمود بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، مشدداً على أن العلاقات القوية والموثوقة بين الشركاء تمثل أهمية خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها العالم.