تستعد شركة تسلا الأمريكية لتوسيع استثماراتها الصناعية في ألمانيا من خلال ضخ استثمارات تقدر بنحو 3.3 مليار دولار؛ في خطوة تستهدف تعزيز قدراتها الإنتاجية والدخول بقوة أكبر إلى سوق سيارات الأجرة ذاتية القيادة، التي تشهد منافسة متزايدة بين شركات السيارات والتكنولوجيا حول العالم.

وأعلنت الشركة اعتزامها استثمار 3 مليارات يورو في مصنعها بمنطقة غرونهايده القريبة من العاصمة الألمانية برلين، لإنشاء مبنى إنتاج جديد مخصص لتصنيع سيارات الأجرة الآلية، التي تعتمد على تقنيات القيادة الذاتية ولا تحتاج إلى وجود سائق خلف عجلة القيادة.

ووفقا للخطة المعلنة، تستهدف تسلا الوصول بالطاقة الإنتاجية للمبنى الجديد إلى مليون سيارة أجرة ذاتية القيادة، وهو رقم يعكس حجم الرهان الذي تضعه الشركة على مستقبل خدمات النقل الذكي، خاصة مع اتجاه العديد من الأسواق إلى اختبار وتطوير المركبات القادرة على نقل الركاب بصورة مستقلة.

ولم تكشف الشركة عن جدول زمني محدد للوصول إلى الطاقة الإنتاجية المستهدفة، لكنها أوضحت أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو إنشاء أحد أكثر مصانعها تطورا من الناحية التكنولوجية، بما يدعم خططها لتوسيع إنتاج المركبات المعتمدة على الأنظمة الذكية.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاء خلال النصف الأول من عام 2027، على أن يدخل المبنى الجديد مرحلة الإنتاج الفعلي خلال عام 2029، وهو ما يمنح الشركة فترة زمنية لتجهيز المنشآت الصناعية وتوفير المعدات والتقنيات اللازمة لتشغيل خطوط الإنتاج.

كما تتضمن الخطة توفير مئات فرص العمل الجديدة، من خلال توظيف عمال وفنيين ومتخصصين لتشغيل التوسعات الصناعية وتنفيذ المستهدفات الإنتاجية، بما يعزز دور المصنع الألماني ضمن شبكة منشآت تسلا العالمية.

ويأتي هذا التوسع في وقت تعمل فيه شركات صناعة السيارات على تطوير حلول النقل ذاتي القيادة، باعتبارها أحد أبرز الاتجاهات التي قد تعيد تشكيل قطاع النقل خلال السنوات المقبلة.

وتراهن تسلا على أن سيارات الأجرة الآلية ستفتح مجالا جديدا للإيرادات، من خلال تقديم خدمات نقل تعتمد على التكنولوجيا بدلا من نموذج سيارات الأجرة التقليدي.

كما يعكس المشروع أهمية السوق الألمانية بالنسبة للشركة الأمريكية، ليس فقط باعتبارها مركزا للإنتاج والتصنيع داخل أوروبا، ولكن أيضا بوصفها قاعدة يمكن الانطلاق منها لتعزيز المنافسة في قطاع السيارات الكهربائية والأنظمة ذاتية القيادة.