واصل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة جهوده لتطوير بحيرة البردويل وتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية، من خلال التوسع في إنتاج الملح الخام، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز فرص تصديره إلى الأسواق العالمية.

وتأتي هذه الجهود في إطار تحويل الإمكانات الطبيعية التي تتمتع بها شمال سيناء إلى مشروعات إنتاجية ذات قيمة اقتصادية مضافة، تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية المستدامة لأبناء المنطقة.

واستعرض الجهاز تلك المجهودات عبر انفوجراف ليبرز إمكانيات ومجهودات الجهاز في دعم التنمية .