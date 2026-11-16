كشف د. حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان حقيقة انتشار مرض الجدري في المدارس التي تم الترويج لها من خلال منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم انتشار الجدري بالمدارس.



وقال عبدالغفار لا يوجد شيء اسمه جدري في مصر ولا في العالم الجدري مرض أعلنت منظمة الصحة العالمية استئصاله منذ عام 1980.





وأشار الي أن ما نتحدث عنه هو الجديري المائي، وهو مرض آخر تماما، نعرفه جميعًا وأصيب به أغلبنا ونحن أطفال.

تعريف الجديري المائي



وأوضح متحد الصحة ، أن الجديري المائي مرض فيروسي موسمي، يظهر كل عام في هذا التوقيت بين أطفال المدارس، وهو بسيط في الغالبية العظمى من الحالات، ويُشفى الطفل منه تلقائيا خلال أسبوع إلى عشرة أيام.



وتابع قائلا : ما جرى تداوله هو إجراء احترازي اتخذته إدارة مدرسة واحدة، وليس حالة طوارئ ولا قرارًا عاما. ولا توجد أي توصية طبية بتعميم الكمامات أو تعليق الدراسة.

وأوضح عبدالغفار ، أن الإجراء العلمي الصحيح بسيط : الطفل الذي يظهر عليه الطفح يبقى في بيته حتى تجف الحبوب تمامًا، وهذا يحدث عادة بعد خمسة إلى سبعة أيام. والكمامة دورها محدود هنا، لأن العدوى تبدأ قبل ظهور الطفح بيوم أو يومين.

وطالب متحدث الصحة مراجعة الطبيب فورًا في ثلاث حالات : السيدة الحامل، والرضيع حديث الولادة، ومريض ضعف المناعة