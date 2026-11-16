مفاجأة بشأن إمام عاشور قبل قمة الأهلي وبيراميدز

كشفت تقارير إعلامية عن موقف إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من توقيع أي عقوبات عليه، قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكدت التقارير أن إمام عاشور لم يتعرض لأي عقوبة من جانب النادي الأهلي، ويواصل تدريباته بقوة وانتظام، استعدادًا للمشاركة في مواجهة بيراميدز المقبلة، المقرر إقامتها يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في صراع المنافسة على صدارة المسابقة.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة مساءً، يوم الاثنين المقبل، على استاد القاهرة الدولي.

ويدخل الأهلي المواجهة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها 6 انتصارات وتعادل في مباراتين، دون تلقي أي هزيمة.

في المقابل، يتصدر بيراميدز جدول ترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة، بعدما حقق العلامة الكاملة بالفوز في مبارياته الثماني.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل تقليص الفارق مع بيراميدز إلى نقطة واحدة، وإشعال المنافسة على صدارة الدوري، بينما يأمل الفريق السماوي في مواصلة انتصاراته والحفاظ على سجله المثالي.