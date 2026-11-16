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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير التجارة الهندي لـ«صدى البلد»: توطين صناعة السيارات في مصر ممكن.. والطائرات يحتاج سنوات طويلة

وزير التجارة والصناعة الهندي لـ«صدى البلد»: توطين صناعة السيارات في مصر ممكن.. وتصنيع الطائرات يحتاج سنوات طويلة
وزير التجارة والصناعة الهندي لـ«صدى البلد»: توطين صناعة السيارات في مصر ممكن.. وتصنيع الطائرات يحتاج سنوات طويلة
أمنية رشاد الجلوي

أكد بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، وجود فرص واعدة لتعزيز التعاون الصناعي بين مصر والهند، مشيرًا إلى إمكانية توطين صناعة السيارات في مصر من خلال برنامج تدريجي يبدأ بالتجميع المحلي، ثم الانتقال إلى تصنيع المكونات وصولًا إلى إنتاج سيارات محلية متكاملة.

وقال جويال، في إجابته عن سؤال خاص من موقع «صدى البلد» خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمته السفارة الهندية لوسائل الإعلام المصرية بالقاهرة، اليوم الاثنين، إن بلاده تتطلع إلى العمل مع مصر في عدد من المجالات، موضحًا أن تصنيع الطائرات يمثل صناعة بالغة التعقيد والتقدم التكنولوجي، وأن الهند بدأت مؤخرًا تصنيع بعض الطائرات للاستخدام المدني، بالتوازي مع توسيع منظومة التصنيع بالتعاون مع شركات من كندا والبرازيل وفرنسا.

محررة صدى البلد خلال سؤال وزير الصناعة الهندي

وأضاف أن انتقال مصر إلى مرحلة تصنيع الطائرات لا يزال يحتاج إلى بعض الوقت، موضحًا أن الهند نفسها استغرقت سنوات طويلة من العمل حتى تمكنت من بناء منظومة متكاملة لصناعة الطائرات، شملت تصنيع مكوناتها وأجزائها محليًا.

توطين صناعة السيارات في مصر

وفيما يتعلق بإمكانية توطين صناعة السيارات في مصر، أكد الوزير الهندي وجود فرص كبيرة للتعاون في هذا المجال، موضحًا أن التصنيع يمكن أن يبدأ باستيراد السيارات وتجميعها محليًا، ثم التوسع تدريجيًا في تصنيع المكونات مع نمو السوق وارتفاع حجم الطلب، وصولًا إلى إنتاج سيارات محلية بالكامل.

وأشار إلى أن بناء منظومة متكاملة لصناعة السيارات عملية طويلة قد تستغرق سنوات أو حتى عقودًا، مستشهدًا بالتجربة الهندية في هذا المجال، ومؤكدًا أن مصر يمكنها البدء في التخطيط لهذه الخطوة والاستفادة من الخبرات الهندية.

محررة صدى البلد خلال سؤال وزير الصناعة الهندي

وكشف جويال عن مناقشات أجراها مع عدد من رجال الأعمال المصريين بشأن خططهم للتوسع في تصنيع السيارات داخل مصر، معربًا عن اهتمامه بالفرص التي يمكن أن يتيحها هذا القطاع لتعزيز التعاون بين البلدين.

زيادة الرحلات الجوية بين مصر والهند

وعلى صعيد الربط الجوي، شدد وزير التجارة والصناعة الهندي على أهمية تعزيز حركة الطيران المباشر بين البلدين، مشيرًا إلى وجود 9 رحلات جوية مباشرة حاليًا بين الهند ومصر، تشغلها شركة مصر للطيران.

وأوضح أن الهند تواجه نقصًا حادًا في أعداد الطائرات، رغم احتياجاتها المتزايدة، لافتًا إلى أن شركات الطيران الهندية طلبت شراء أكثر من 1200 طائرة، وتستعد لطلب 1000 طائرة إضافية لتلبية احتياجات السوق.

وأكد أن الحكومة الهندية تتابع مع الشركات العالمية المصنعة للطائرات تسريع عمليات التسليم، معربًا عن اعتقاده بأن زيادة أعداد الطائرات المتاحة ستتيح تعزيز الرحلات الجوية إلى مصر، بما يدعم حركة السفر والسياحة والتبادل التجاري بين البلدين.

وتعكس تصريحات الوزير الهندي توجهًا نحو توسيع الشراكة المصرية الهندية في قطاعات التصنيع والنقل الجوي، مع التركيز على نقل الخبرات وبناء القدرات الإنتاجية تدريجيًا، بما يفتح المجال أمام استثمارات مشتركة تتجاوز نمط التبادل التجاري التقليدي.

بيوش جويال وزير التجارة والصناعة الهندي توطين صناعة السيارات السفارة الهندية الهند

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