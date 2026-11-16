قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لكزس TZ موديل 2027 الجديدة.. بقوة تتجاوز 300 حصان
ممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة وغزة: عنف المستوطنين يجب أن يتوقف
الصين تدعو إسرائيل إلى الانسحاب الفوري من الأراضي السورية وترحب بالتقدم المحرز في المرحلة الانتقالية
سيدات طائرة الزمالك يهزمن الصيد بثلاثية في الدوري الممتاز
أمين عام الناتو يؤكد لوفد أوكراني رفيع المستوى استمرار دعم الحلف لـ«كييف»
أزمة مالية تهدد إسرائيل | التزامات عسكرية بـ 31 مليار دولار.. وتحذيرات من وقف المساعدات الأمريكية
منتخب مصر يسعى لحسم التأهل إلى أمم إفريقيا 2027 أمام مالاوي
رئيس الوزراء: مصر تولي أهمية لتعزيز دور الملكية الفكرية كمحفز للتنمية وأداة لدعم الابتكار والإبداع وتوفير فرص العمل
بعد مايكروسوفت وشلل الطيران.. أعطال جديدة تضرب كبرى بنوك أمريكا
التشكيل الرسمي لمباراة هولندا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية
أحمد موسى: طيور الظلام بتطلع مع كل استثمار جديد.. ومصر مستمرة في البناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد داش يكشف كواليس بداياته الفنية.. بدأت التمثيل وعندي 12 سنة وكنت محظوظًا في مشواري

الفنان أحمد داش
الفنان أحمد داش
أوركيد سامي

تحدث الفنان أحمد داش عن أبرز محطات مشواره الفني، وكواليس دخوله عالم التمثيل في سن مبكرة، مؤكدًا أنه بدأ العمل الفني وهو في الثانية عشرة من عمره، واستطاع منذ ذلك الوقت المشاركة في العديد من الأعمال، معربًا عن شعوره بالامتنان للحظات والفرص التي أتيحت له خلال مسيرته الفنية.

وجاءت تصريحات أحمد داش خلال مشاركته في ندوة بعنوان «كبرنا على الشاشة: حكايات المراهقين والشباب في السينما»، والتي تقام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد من المهتمين بصناعة السينما والفنانين وصناع الأعمال الفنية.

 أحمد داش يتحدث عن بداياته في عالم التمثيل

واستعاد أحمد داش خلال الندوة ذكريات بدايته الفنية، موضحًا أنه دخل مجال التمثيل في عمر 12 عامًا، واستمر في العمل والمشاركة في تجارب فنية مختلفة على مدار السنوات التالية، حتى أصبح لديه رصيد من المشاركات التي ساهمت في تشكيل خبرته الفنية.

وأشار إلى أنه كان يشارك في أعمال فنية بشكل شبه سنوي، وهو ما أتاح له فرصة التعلم واكتساب الخبرات مبكرًا، مؤكدًا أنه يشعر بأنه كان محظوظًا في مشواره، خاصة مع تعدد الفرص التي حصل عليها منذ طفولته.

وقال أحمد داش خلال حديثه: «بدأت التمثيل وأنا عندي 12 سنة، واستمررت في العمل وكنت أشارك في أعمال فنية كل عام تقريبًا، وأعتقد أنني كنت محظوظًا للغاية».

 أحمد داش يكشف رؤيته للضغوط التي يواجهها الشباب

وتطرق الفنان أحمد داش إلى طبيعة الأعمال الفنية وكيفية تناولها للقضايا المختلفة، موضحًا أن رؤية الفنان تمثل عنصرًا أساسيًا في تشكيل العمل، وأن طريقة تقديم الشخصيات والأحداث ترتبط بشكل كبير بوجهة نظر صناع العمل أنفسهم.

وأضاف أن الضغوط التي يتعرض لها الشباب لا يمكن وضعها في إطار واحد أو التعامل معها باعتبارها تجربة متشابهة لدى الجميع، لأن كل شخص يواجه ظروفًا وتحديات تختلف عن الآخر، سواء على المستوى الاجتماعي أو النفسي أو داخل محيطه الأسري.

وأوضح داش أن فهم طبيعة هذه الضغوط يتطلب النظر إلى كل تجربة بشكل منفصل، وعدم إصدار أحكام عامة على فئة الشباب، خاصة أن الظروف التي يمر بها كل فرد قد تكون مختلفة تمامًا عن تجارب الآخرين.

 رسالة أحمد داش عن أهمية الواقعية في الأعمال الفنية

كما تحدث أحمد داش عن أهمية تقديم الشخصيات الدرامية بصورة واقعية، مشددًا على أن قوة العمل الفني لا ترتبط بالأحداث وحدها، وإنما بمدى قدرة صناع العمل على تقديم خلفية إنسانية واضحة للشخصيات، وإظهار الظروف التي ساهمت في تكوينها.

وأكد أن الأعمال الفنية التي تتناول قضايا مهمة تحتاج إلى اهتمام أكبر بتفاصيل حياة الشخصية، بداية من نشأتها داخل المنزل، وطبيعة البيئة التي تربت فيها، وصولًا إلى التجارب الصعبة والمعاناة التي مرت بها، باعتبار أن هذه التفاصيل تساعد الجمهور على فهم دوافع الشخصية وتصرفاتها.

وأشار إلى ضرورة أن يحرص الفنان على تقديم الحقيقة من خلال الشخصية التي يجسدها، وأن يتعامل مع تفاصيلها بصدق، حتى تصل التجربة إلى الجمهور بصورة مؤثرة وقريبة من الواقع.

 مهرجان القاهرة السينمائي يناقش تجارب الشباب في السينما

وتأتي مشاركة أحمد داش في هذه الندوة ضمن الفعاليات الثقافية والفنية التي يشهدها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي تسلط الضوء على تجارب الفنانين الشباب، والتحديات المرتبطة بتقديم الشخصيات العمرية المختلفة على شاشة السينما.

وتناقش ندوة «كبرنا على الشاشة: حكايات المراهقين والشباب في السينما» عددًا من القضايا المرتبطة بصورة المراهقين والشباب في الأعمال السينمائية، وكيفية التعبير عن تجاربهم ومشكلاتهم والتحولات التي يمرون بها خلال مراحل عمرية مختلفة.

وتعكس تصريحات أحمد داش خلال الندوة جانبًا من تجربته الشخصية مع التمثيل منذ الطفولة، كما تكشف عن رؤيته لطبيعة المسؤولية التي تقع على عاتق الفنان عند تقديم شخصيات تعبر عن واقع المجتمع، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا الشباب والضغوط التي يواجهونها.
 

الفنان أحمد داش اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام بـ 5000 جنيه.. انخفاض سعر الذهب اليوم

الجنيه الذهب

نزل 3000 جنيه.. الحق اشتري الجنيه الذهب

الكهرباء

لأصحاب العدادات الكودية قبل يناير 2024.. الكهرباء: خفض سعر الكيلووات إلى 92 قرشًا لمدة 6 أشهر

أسعار السجائر

ارتفاع أسعار سجائر دافيدوف وتايم وتارجت.. زيادات جديدة تصل إلى 7 جنيهات للعلبة

تراجع كبير في أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

الذهب ينهار.. عيار 21 يخسر أكثر من 200 جنيه والأونصة تفقد 7278 جنيها

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون الكهرباء

حسام حسن

حسام حسن يرفض تدريب صن داونز ويتمسك بمواصلة مشواره مع المنتخبات ..خاص

طقس الثلاثاء

أمطار وشبورة تصل للضباب.. تفاصيل طقس الثلاثاء ودرجات الحرارة

ترشيحاتنا

عنف المستوطنين

ممثل الاتحاد الأوروبي: عنف المستوطنين يجب أن يتوقف

صورة أرشيفية

استنفار صحي في إسرائيل بسبب داء الكلب.. 5 أشخاص تحت العلاج الوقائي ومخاوف من انتشار العدوى

رئيس الاحتياطي الفيدرالي:

رئيس الاحتياطي الفيدرالي: الذكاء الاصطناعي قد يعيد رسم ملامح الاقتصاد وبدأنا نضع سيناريوهات

بالصور

القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة في بطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.. صور

القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة ببطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.
القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة ببطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.
القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة ببطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.

7 روائح طبيعية تكرهها الفئران وتخرجها من المنزل

الفئران
الفئران
الفئران

علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين

 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين
 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين
 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين

هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة

 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة
 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة
 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة

فيديو

أحمد سعد

أحمد سعد عن إطلالاته الغريبة.. بعمل حاجات عشان أطلع تريند

أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان

اعتذارك غير مقبول.. أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان برد غير متوقع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: يقولون: لو تحدّث الطير في مصر لنطق بكراهية إسرائيل!

ياسر ابراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: رحيق الشفاء والذاكرة الإنسانية.. العسل بين قدسية الوحي وعمق التاريخ

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: التأهيل الحضاري للإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: التواضع مع الشهرة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر التي في خاطري.. تتحمل تتجمل ولا تمرض

المزيد