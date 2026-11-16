أحمد داش يكشف كواليس بداياته الفنية.. بدأت التمثيل وعندي 12 سنة وكنت محظوظًا في مشواري

تحدث الفنان أحمد داش عن أبرز محطات مشواره الفني، وكواليس دخوله عالم التمثيل في سن مبكرة، مؤكدًا أنه بدأ العمل الفني وهو في الثانية عشرة من عمره، واستطاع منذ ذلك الوقت المشاركة في العديد من الأعمال، معربًا عن شعوره بالامتنان للحظات والفرص التي أتيحت له خلال مسيرته الفنية.

وجاءت تصريحات أحمد داش خلال مشاركته في ندوة بعنوان «كبرنا على الشاشة: حكايات المراهقين والشباب في السينما»، والتي تقام ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد من المهتمين بصناعة السينما والفنانين وصناع الأعمال الفنية.

أحمد داش يتحدث عن بداياته في عالم التمثيل

واستعاد أحمد داش خلال الندوة ذكريات بدايته الفنية، موضحًا أنه دخل مجال التمثيل في عمر 12 عامًا، واستمر في العمل والمشاركة في تجارب فنية مختلفة على مدار السنوات التالية، حتى أصبح لديه رصيد من المشاركات التي ساهمت في تشكيل خبرته الفنية.

وأشار إلى أنه كان يشارك في أعمال فنية بشكل شبه سنوي، وهو ما أتاح له فرصة التعلم واكتساب الخبرات مبكرًا، مؤكدًا أنه يشعر بأنه كان محظوظًا في مشواره، خاصة مع تعدد الفرص التي حصل عليها منذ طفولته.

وقال أحمد داش خلال حديثه: «بدأت التمثيل وأنا عندي 12 سنة، واستمررت في العمل وكنت أشارك في أعمال فنية كل عام تقريبًا، وأعتقد أنني كنت محظوظًا للغاية».

أحمد داش يكشف رؤيته للضغوط التي يواجهها الشباب

وتطرق الفنان أحمد داش إلى طبيعة الأعمال الفنية وكيفية تناولها للقضايا المختلفة، موضحًا أن رؤية الفنان تمثل عنصرًا أساسيًا في تشكيل العمل، وأن طريقة تقديم الشخصيات والأحداث ترتبط بشكل كبير بوجهة نظر صناع العمل أنفسهم.

وأضاف أن الضغوط التي يتعرض لها الشباب لا يمكن وضعها في إطار واحد أو التعامل معها باعتبارها تجربة متشابهة لدى الجميع، لأن كل شخص يواجه ظروفًا وتحديات تختلف عن الآخر، سواء على المستوى الاجتماعي أو النفسي أو داخل محيطه الأسري.

وأوضح داش أن فهم طبيعة هذه الضغوط يتطلب النظر إلى كل تجربة بشكل منفصل، وعدم إصدار أحكام عامة على فئة الشباب، خاصة أن الظروف التي يمر بها كل فرد قد تكون مختلفة تمامًا عن تجارب الآخرين.

رسالة أحمد داش عن أهمية الواقعية في الأعمال الفنية

كما تحدث أحمد داش عن أهمية تقديم الشخصيات الدرامية بصورة واقعية، مشددًا على أن قوة العمل الفني لا ترتبط بالأحداث وحدها، وإنما بمدى قدرة صناع العمل على تقديم خلفية إنسانية واضحة للشخصيات، وإظهار الظروف التي ساهمت في تكوينها.

وأكد أن الأعمال الفنية التي تتناول قضايا مهمة تحتاج إلى اهتمام أكبر بتفاصيل حياة الشخصية، بداية من نشأتها داخل المنزل، وطبيعة البيئة التي تربت فيها، وصولًا إلى التجارب الصعبة والمعاناة التي مرت بها، باعتبار أن هذه التفاصيل تساعد الجمهور على فهم دوافع الشخصية وتصرفاتها.

وأشار إلى ضرورة أن يحرص الفنان على تقديم الحقيقة من خلال الشخصية التي يجسدها، وأن يتعامل مع تفاصيلها بصدق، حتى تصل التجربة إلى الجمهور بصورة مؤثرة وقريبة من الواقع.

مهرجان القاهرة السينمائي يناقش تجارب الشباب في السينما

وتأتي مشاركة أحمد داش في هذه الندوة ضمن الفعاليات الثقافية والفنية التي يشهدها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي تسلط الضوء على تجارب الفنانين الشباب، والتحديات المرتبطة بتقديم الشخصيات العمرية المختلفة على شاشة السينما.

وتناقش ندوة «كبرنا على الشاشة: حكايات المراهقين والشباب في السينما» عددًا من القضايا المرتبطة بصورة المراهقين والشباب في الأعمال السينمائية، وكيفية التعبير عن تجاربهم ومشكلاتهم والتحولات التي يمرون بها خلال مراحل عمرية مختلفة.

وتعكس تصريحات أحمد داش خلال الندوة جانبًا من تجربته الشخصية مع التمثيل منذ الطفولة، كما تكشف عن رؤيته لطبيعة المسؤولية التي تقع على عاتق الفنان عند تقديم شخصيات تعبر عن واقع المجتمع، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا الشباب والضغوط التي يواجهونها.

