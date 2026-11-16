أحمد موسى: أوروبا بدأت تكتشف جرائم الإخوان الإرهابية.. وترامب يشيد بقرار مصر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أوروبا بدأت تكتشف جرائم جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة وعددًا من الدول الأوروبية يتجهون نحو التحرك لإعلان الجماعة تنظيمًا إرهابيًا محظورًا.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن جميع التنظيمات الإرهابية على مستوى العالم تعود في تأسيسها إلى جماعة الإخوان الإرهابية، بحسب قوله.

وأكد أن مصر لا تتلقى تعليمات من أحد، موضحًا أن الشعب المصري خرج لمواجهة الإرهاب في عام 2013، قبل أن تصدر الدولة قرارها باعتبار جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا.

وأشار موسى ، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشن هجومًا على جماعة الإخوان منذ يومين، ويحذر العالم من خطورتها، لافتًا إلى حديثه عن تصنيف الجماعة في مصر ككيان إرهابي مدى الحياة.

وأوضح أن ترامب أشار إلى احتمالية تصنيف الإخوان كيانًا إرهابيًا في الولايات المتحدة، على غرار مصر، واصفًا القرار المصري بأنه «قرار رائع».