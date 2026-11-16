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مدبولى: الذكاء الاصطناعي يفرض بناء إطار متوازن يصون حقوق المبدعين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولى: الذكاء الاصطناعي يفرض بناء إطار متوازن يصون حقوق المبدعين

مدبولى: الذكاء الاصطناعي يفرض بناء إطار متوازن يصون حقوق المبدعين
مدبولى: الذكاء الاصطناعي يفرض بناء إطار متوازن يصون حقوق المبدعين
شيماء جمال

رحّب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، الذي يعقد بالعاصمة الجديدة، بالسيد دارين تانج، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية “الوايبو”، والوزراء، وممثلي المنظمات الدولية، والخبراء، وضيوف مصر؛ حيث ينعقد المؤتمر بالتعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية لمناقشة القضايا الناشئة في مجال حق المؤلف.

وأكد رئيس الوزراء في كلمته، أن اختيار موضوع المؤتمر يعكس إدراكاً لأهمية التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في أنماط الإبداع والإنتاج الثقافي بفعل التطور الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. 

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً واسعة للابتكار، لكنه يطرح في الوقت ذاته تساؤلات قانونية واقتصادية وثقافية وأخلاقية حول مصادر البيانات، واستخدام المصنفات المحمية، ونسب الأعمال لأصحابها، وتوزيع القيمة الاقتصادية الناتجة عنها.

وشدد مدبولي على أن التحدي الحقيقي لا يكمن في المفاضلة بين حماية الحقوق وتشجيع التكنولوجيا، بل في بناء إطار متوازن يسمح بازدهار التقدم التكنولوجي مع صون الحقوق المشروعة للمبدعين وضمان استفادتهم العادلة من إنتاجهم.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة الملكية الفكرية بدعم من القيادة السياسية؛ انطلاقاً من قناعتها بأنها أصبحت أداة رئيسية لدعم الابتكار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار، وتحويل المعرفة إلى قيمة مضافة وفرص عمل مستدامة.

واستعرض مدبولي أبرز خطوات الدولة في هذا الملف، موضحاً أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية (2022 - 2027) بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ترتكز على أربعة أهداف مترابطة تشمل: تعزيز الحوكمة، وتطوير البيئة التشريعية، وتعزيز المردود الاقتصادي للملكية الفكرية، ونشر الوعي بأهميتها.

وأكد على أن إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية يمثل خطوة مؤسسية محورية لتنسيق وتوحيد الجهود الوطنية، ورفع كفاءة إدارة حقوق الملكية الفكرية وتطوير السياسات المرتبطة بها.

الذكاء الاصطناعي المؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية رئيس مجلس الوزراء الدولة المصرية الجهاز المصري للملكية الفكرية

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