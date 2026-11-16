رئيس الوزراء يشهد فعاليات المؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فعاليات المؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، الذي يعقد بالعاصمة الجديدة.

تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تستضيف القاهرة، خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري، أعمال المؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) حول حق المؤلف والقضايا الناشئة، والذي تنظمه المنظمة بالتعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية، وذلك بحضور مدير عام المنظمة، دارين تانح.

وينعقد المؤتمر بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين وممثلي المؤسسات المعنية بالملكية الفكرية والصناعات الثقافية والإبداعية من مصر وعدد من دول العالم.

ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار تنامي أهمية حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، وما تفرضه التطورات التكنولوجية المتسارعة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، من تحديات وفرص تستدعي تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية، وتعزيز التعاون الدولي بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المبدعين وتشجيع الابتكار وإتاحة المعرفة.



ومن المقرر أن تتناول جلسات المؤتمر عدداً من القضايا المحورية المرتبطة بمستقبل منظومة حق المؤلف، ودور الملكية الفكرية في دعم الصناعات الثقافية والإبداعية، وتعزيز القيمة الاقتصادية للإبداع، إلى جانب مناقشة التحديات المستجدة المرتبطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى وتداوله.

وتعكس استضافة مصر لهذا المؤتمر أهمية الدور الذي تضطلع به في تطوير منظومة الملكية الفكرية على المستوى الوطني والإقليمي، كما تؤكد عمق الشراكة والتعاون القائمين بين الجهاز المصري للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.