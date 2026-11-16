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اسمع وتكلم.. منتدى مرصد الأزهر يناقش تأثير المنصات الرقمية في تشكيل وعي الأجيال الجديدة

جلسة منتدى «اسمع وتكلم»
جلسة منتدى «اسمع وتكلم»
أحمد سعيد

شهدت فعاليات النسخة الخامسة من منتدى «اسمع وتكلم»، الذي نظمه مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الاثنين، تحت شعار «قيمنا قوتنا»، انعقاد الجلسة الثانية بعنوان «القدوة والتحصين»، لمناقشة منظومة القيم لدى جيل «Z»، وسبل حماية الشباب من التأثيرات السلبية للمحتوى الرقمي، وتعزيز قدرتهم على اختيار القدوة الحقيقية في عصر المؤثرين. 

وجاء ذلك بمشاركة الدكتور مهاب مجاهد، استشاري الطب النفسي والإرشاد الأسري والتربوي وعضو مجلس الشيوخ المصري، والدكتور طاهر نصر، نائب رئيس الأكاديمية الوطنية للتدريب، وأدارت الجلسة الإعلامية مريم حسن.

جلسة بمنتدى «اسمع وتكلم» تسلّط الضوء على مخاطر المحتوى الرقمي وسبل مواجهتها

واستهلت الإعلامية مريم حسن الجلسة بالتأكيد على أن تشكيل وعي الشباب ومنظومة قيمهم لم يعد مقتصرًا على دور الأسرة والمدرسة، بل أصبح الفضاء الرقمي شريكًا رئيسًا في صياغة أفكار الأجيال الجديدة وتشكيل وجدانها، في ظل انتشار نماذج ومؤثرين لا تعكس بالضرورة القيم الحقيقية للمجتمع وهويته، وطالبت بضرورة تمكين الشباب من التمييز بين النماذج الجديرة بالاقتداء وتلك التي تستمد تأثيرها من الشهرة دون امتلاك مقومات القدوة الحقيقية.

مهاب مجاهد: سلوك الآباء أبلغ من نصائحهم.. والنجاح الحقيقي لا ينفصل عن القيم

ومن جانبه، قال الدكتور مهاب مجاهد، إن كثيرًا من التحديات التي يواجهها الشباب حاليًّا ترتبط في جانب منها بتقصير الأجيال السابقة في أداء دورها التربوي، معتبرًا أن الأسرة تظل الركيزة الأولى في تشكيل شخصية الأبناء، قائلًا: «ليس لهذا الكوكب أمل إلا في أمومة وأبوة صالحة»، موضحًا أن الأبناء يتعلمون من القدوة التي يرونها في سلوك والديهم ومواقفهما اليومية أكثر مما يتعلمون من النصائح والتوجيهات، وأن التناقض بين الأقوال والأفعال يفقد النصائح تأثيرها.

وأشار مجاهد، أن الجيل الحالي يمتلك من الوعي والقدرة على المبادرة ما يستحق التقدير، مستشهدًا بمواقف الشباب وتفاعلهم مع القضية الفلسطينية وأحداث غزة، وما أظهروه من قدرة على تنظيم حملات للتضامن مع الشعب الفلسطيني وإيصال صوته إلى العالم، مؤكدًا أن هذه المواقف تستدعي إعادة النظر في طريقة تعامل الأجيال السابقة مع الشباب، والاعتراف بقدراتهم، وتقديم القدوة التي تساعدهم على توظيف طاقاتهم بصورة إيجابية، وأن القدوة الواعية والقيم الراسخة بمثابة خط الدفاع الأول عن الشباب.

وفي سياق متصل، حذر الدكتور مهاب مجاهد، من التحديات التي تفرضها المنصات الرقمية على الأسرة، موضحًا أن طبيعة المحتوى الذي تقدمه تتيح له التسلل إلى تفاصيل الحياة اليومية والتأثير المستمر في أفكار الأبناء وسلوكياتهم، وهو ما يستدعي وعيًا أسريًّا أكبر بما يتعرضون له، إلى جانب فتح مساحات للحوار والتوجيه بدلًا من الاكتفاء بالمنع، وأكد مجاهد، على ضرورة إعادة تعريف مفهوم النجاح لدى الشباب، موضحًا أنه لا يُقاس بمجرد تحقيق الشهرة أو امتلاك المال والمظاهر المادية، وإنما بمدى توافق الأهداف والوسائل مع القيم والمبادئ، وبما يقدمه الإنسان من قيمة مضافة للآخرين والمجتمع؛ فالغاية لا تبرر الوسيلة، والنجاح الحقيقي هو الذي يجمع بين تحقيق الأهداف والالتزام الأخلاقي.

طاهر نصر: عدد المتابعين لا يصنع مؤثرًا.. والقدوة الحقيقية تُقاس بما تضيفه للمجتمع

بدوره، أكد الدكتور طاهر نصر، أن التأثير في عصر التواصل الاجتماعي لا يرتبط بعدد المتابعين بقدر ارتباطه بالقيمة الإيجابية التي يقدمها الشخص لمجتمعه، موضحًا أن الشهرة والأرقام الكبيرة لا تعني بالضرورة امتلاك مقومات القدوة أو القدرة على إحداث تأثير حقيقي، فالمؤثر الحقيقي هو من يترك أثرًا نافعًا في حياة الآخرين، سواء في المجالات الاجتماعية أو المهنية أو الدينية أو الرياضية.

وأشار نائب رئيس الأكاديمية الوطنية للتدريب، إلى ضرورة ترسيخ ثقافة مجتمعية تحتفي بالنجاح وتُبرز النماذج المتميزة في مختلف المجالات، بدلًا من التقليل من إنجازاتها أو تجاهلها، مؤكدًا أن نجاح شخص لا ينتقص من نجاح الآخرين، بل يمكن أن يكون مصدر إلهام لهم، وأن أصحاب التجارب الملهمة قد يكونون أشخاصًا غير معروفين للجمهور، لكن تجاربهم تحمل دروسًا مهمة تستحق أن تُروى وتُبرز.

وفي حديثه عن علاقة الشباب بالمحتوى الرقمي، أوضح نصر، أن المنصات الرقمية تعتمد على خوارزميات ترصد اهتمامات المستخدمين وأنماط تفاعلهم، ثم تقدم لهم محتوى يتوافق معها، بما يجعل ما يشاهدونه ويتابعونه مؤثرًا في تشكيل اهتماماتهم وتصوراتهم؛ ومن ثم تبرز أهمية توجيههم نحو المحتوى الإيجابي، وبناء قدرتهم على الاختيار الواعي، وتنمية شخصياتهم بما يعينهم على التعامل مع ضغوط الحياة وتحدياتها، وأضاف أن إتاحة فرص الحوار المباشر مع الشباب تمثل مدخلًا مهمًّا للتواصل معهم ومشاركتهم الخبرات الحياتية، لافتًا إلى أن بناء الشخصية لا يتحقق بالمكاسب المادية وحدها، بل يحتاج إلى الصبر والمثابرة والقدرة على تجاوز الإخفاقات والنهوض من جديد، فالتعثر جزء من التجربة الإنسانية، والمهم هو ما يتعلمه الإنسان منه وكيف يواصل طريقه.

وخلصت الجلسة، إلى أهمية استعادة الأسرة لدورها المحوري في بناء شخصية الأبناء وتقديم القدوة العملية لهم، وتعزيز الحوار بين الأجيال بدلًا من الاكتفاء بالتوجيه والمنع، إلى جانب نشر الوعي بالاستخدام المسؤول للمنصات الرقمية وفهم آليات عمل خوارزمياتها، وتنمية مهارات التفكير النقدي والاختيار الواعي للمحتوى، كما أكدت الجلسة على أهمية إعادة ترسيخ مفهوم النجاح القائم على القيم والأخلاق والقيمة المضافة للمجتمع، وتبني ثقافة مجتمعية تحتفي بالنماذج الإيجابية وتبرز تجاربها الملهمة، مع تكامل أدوار الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية في تحصين الشباب من التأثيرات السلبية للمحتوى الرقمي.

النسخة الخامسة من منتدى «اسمع وتكلم» الذي نظمه مرصد الأزهر لمكافحة التطرف مرصد الأزهر الأزهر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف اسمع وتكلم

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