مجدي البدوي: تحسين دخول العاملين لا يقتصر على إقرار زيادات الأجور بل يتطلب زيادة الإنتاج

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن قرار المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 7 آلاف إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من الأول من يناير 2027، يمثل خطوة إيجابية تصب في مصلحة العمال، وتساعدهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأضاف البدوي، خلال برنامج «اليوم»، المذاع على قناة dmc، أن الزيادة جاءت أعلى من التوقعات، إذ كان من المتوقع أن تتراوح الزيادة بين 7 و8 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع المجلس القومي للأجور أعطت الاجتماع بُعدًا مختلفًا.

وأوضح أن تحسين دخول العاملين لا يقتصر على إقرار زيادات الأجور، بل يتطلب أيضًا زيادة الإنتاج، معتبرًا أن ارتفاع إنتاجية العامل يمثل ضمانة تساعد أصحاب الأعمال على الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير القدرة الاقتصادية اللازمة لصرفه.

وأشار إلى أن هناك تفاوتًا بين أصحاب الأعمال في الالتزام بقرارات الحد الأدنى للأجور، إذ تلتزم بعض المنشآت بتطبيقها، بينما لا تلتزم بها منشآت أخرى بدعوى عدم توافر القدرة المالية، مؤكدًا أن المسؤولية مشتركة بين طرفي العملية الإنتاجية؛ إذ يتعين على صاحب العمل الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وفي المقابل ينبغي للعامل زيادة إنتاجيته بما يساعد المنشأة على الوفاء بالتزاماتها.

وفيما يتعلق بتكليف رئيس الوزراء تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، لدراسة المقترحات الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور وتحسين دخول العاملين حتى عام 2030، أكد البدوي أن مطلب اتحاد العمال الأساسي يتمثل في ضمان الالتزام بتطبيق قرارات الحد الأدنى للأجور.

وشدد على ضرورة التزام جميع أصحاب الأعمال بالقرارات، وعدم اقتصار التطبيق على بعض المنشآت دون غيرها، داعيًا أصحاب الأعمال إلى مراعاة ظروف العمال في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، والتكاتف خلال هذه الفترة الاستثنائية، حتى تتجاوزها جميع الأطراف معًا، دون أن يتحمل طرف الأعباء بمفرده.