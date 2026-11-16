سعر سجائر دافيدوف يقفز 7 جنيهات دفعة واحدة.. اعرف وصلت لكام بعد الزيادة

قفزة جديدة شهدتها بعض أصناف السجائر ومنها أسعار سجائر دافيدوف اليوم في الأسواق، بعد أن قررت الشركات المنتجة رفع أسعار عدد من الأصناف، تزامنا مع زيادات شملت أصناف أخرى من السجائر ومنتجات التبغ المسخن.

وجاءت سجائر دافيدوف في صدارة الأصناف التي سجلت أكبر زيادة سعرية، بعد أن ارتفع سعر العلبة 7 جنيهات دفعة واحدة، وهو ما أثار حالة من الجدل بين المدخنين والتجار.

سعر سجائر دافيدوف اليوم

سجل سعر سجائر دافيدوف كلاسيك اليوم 109 جنيهات للعلبة، بعد أن كان 102 جنيه

وسجل سعر سجائر دافيدوف جولد اليوم 109 جنيهات للعلبة، بعد أن كان 102 جنيه.

فيما سجل سعر سجائر دافيدوف وايت اليوم 109 جنيهات للعلبة، بعد أن كان 102 جنيه.

وسجل سعر سجائر دافيدوف سليمز جولد اليوم 109 جنيهات للعلبة، بعد أن كان 102 جنيه

كما سجل سعر سجائر دافيدوف سليمز وايت اليوم 109 جنيهات للعلبة، بعد أن كان 102 جنيه

وسجل سعر سجائر دافيدوف إيفولف أحمر اليوم 67 جنيها للعلبة، بعد أن كان 62 جنيها

كما سجل سعر سجائر دافيدوف إيفولف أزرق اليوم 67 جنيها للعلبة، بعد أن كان 62 جنيها

زيادات أخرى في أسعار السجائر

سجل سعر سجائر تايم أحمر وأزرق وسيلفر اليوم 58 جنيها للعلبة، بعد أن كان 57 جنيها

وسجل سعر سجائر تارجت أحمر وأزرق اليوم 48 جنيها للعلبة، بعد أن كان 47 جنيها

كما سجل سعر منتجات نيس HNB بأنواعها برونز وسيلفر وريد ميلون وبيربل وكورال بينك وبلاك اليوم 56 جنيها، بعد أن كان 53 جنيها

وأوضح التجار أن الأسعار الجديدة بدأ تطبيقها في الأسواق، فيما استقرت أسعار أصناف أخرى من السجائر دون أي تغيير.