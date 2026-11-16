محافظ الإسماعيلية يبحث مع غازتك التوسع في إنشاء محطات وقود تحمل العلامة التجارية لشركة إيني الإيطالية وتعزيز الاستثمارات بالمحافظة

استقبل اللواء أ.ح نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، وفدًا من شركة غازتك ، برئاسة المهندس محمد النيل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بحضور المهندس أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أحمد العايدي، مستشار المحافظ، وممثلي الإدارات المعنية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك وآليات التوسع في أنشطة الشركة داخل المحافظة، بما يدعم خطط التنمية ويعزز فرص الاستثمار ويوفر خدمات أفضل للمواطنين

وتناول اللقاء أنشطة شركة غازتك ، باعتبارها إحدى الشركات الرائدة بقطاع البترول في مجال تموين السيارات بالغاز الطبيعي، ودورها في تنفيذ التوجهات الرئاسية للتوسع في إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي، وتشجيع استخدامه كوقود بديل صديق للبيئة

كما بحث الجانبان فرص التوسع في أنشطة الشركة بمحافظة الإسماعيلية، بما يسهم في دعم البنية التحتية وتعزيز مناخ الاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة، إلى جانب استعراض الشراكة مع شركة إيني الإيطالية، وما تمثله من نموذج للشراكات الاستراتيجية التي تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مساهمة قطاع البترول في دعم الاقتصاد الوطني

وشهد اللقاء مناقشة دراسة إنشاء محطات لتموين السيارات بالوقود السائل في محافظة الإسماعيلية، تحمل العلامة التجارية لشركة إيني الإيطالية، وذلك من خلال شركة غازتك ، بما يعزز تنوع الخدمات المقدمة ويدعم فرص التوسع الاستثماري بالمحافظة

وضم وفد الشركة المهندس سامح شومان، مساعد رئيس الشركة للعمليات والمناطق، واللواء الدكتور ماجد إسماعيل، مساعد رئيس الشركة للأمن والعلاقات الحكومية، واللواء هيثم صالح، مدير عام المساهمة المجتمعية، والمهندس محمد حامد أبو النجا، مدير عام منطقة القناة وسيناء