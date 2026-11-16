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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية.. إقالة قائد التحالف في اليمن مع اشتعال القتال ضد الحوثيين

الفريق الركن فياض بن حامد الرويلي
الفريق الركن فياض بن حامد الرويلي
خاطر عبادة

أعلنت وسائل الإعلام الرسمية السعودية، اليوم الإثنين، إقالة قائد التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، وسط تصاعد الحرب ضد الحوثيين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، نقلاً عن مرسوم ملكي، أن: "الفريق الركن فهد بن حمد بن عبد العزيز السلمان عُيّن مستشارا للشؤون العسكرية لوزير الدفاع"، كما عُيّن رئيس الأركان الركن فياض بن حامد بن رقاد الرويلي قائدا جديدا للتحالف.

وعقب هجوم مضاد شنته قواتها في أكتوبر؛ قالت الحكومة اليمنية، يوم الأحد، إنها ستنسحب من المناطق القريبة من مضيق باب المندب، وهو شريان ملاحي عالمي؛ للتركيز على الدفاع عن مدينة عدن الساحلية الجنوبية.

مخاوف من اشتعال القتال قرب عدن

وقال 5 عسكريين يمنيين، اليوم الإثنين، إن مقاتلي الحوثي تقدموا إلى المنطقة الساحلية الجنوبية لخور عمير، على بعد حوالي 100 كيلومتر (62 ميلاً) غرب عدن، وكانوا على بعد 25 كيلومترا (16 ميلاً) من خطوط الحكومة في قواح، الواقعة أيضاً على الساحل.

وكشف سكان عدن أن قوات الأمن الحكومية أقامت المزيد من نقاط التفتيش وتقوم بعمليات التحقق من الهوية في المدينة، التي تعتبر مقر السلطة الحكومية منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء عام 2014.

وقال أمين محمود، وهو موظف حكومي، لوكالة “رويترز” عبر الهاتف من المدينة: "الإمدادات الغذائية متوفرة، وكذلك الوقود. ومع ذلك، يشعر الناس بالقلق مع احتمال اقتراب القتال من عدن".
وقالت ثلاثة مصادر حكومية إن تركيز الحكومة اليمنية ينصب على تأمين عدن ومحافظة لحج.

وأضافت المصادر أن القوات الحكومية تعيد انتشارها وتنظيم صفوفها على طول خطوط المواجهة استعداداً لاستعادة المناطق التي سيطر عليها الحوثيون.

الصراعات الداخلية تُضعف الجانب الحكومي 

وقالت مصادر، إن إحدى المشكلات الرئيسية التي تواجه القوات الحكومية هي حالتها المتشرذمة، مضيفاً أن الحوثيين يستفيدون من "تراكم سنوات من الخلافات والاقتتال الداخلي" على الجانب الحكومي.

كانت الحرب الأهلية في اليمن خامدة منذ عام 2022 حتى اشتعلت من جديد هذا الصيف كنتيجة لتداعيات الحرب مع إيران.

وحقق الحوثيون مكاسب سريعة للسيطرة على الساحل على طول البحر الأحمر ومضيق باب المندب الذي يتحكم في الوصول إليه، بينما حاصروا القوات الحكومية في تعز، ثالث أكبر مدينة في البلاد، في الجبال فوق مدخل عدن.

واستعادت القوات الحكومية المدعومة من السعودية، بسرعة، مواقع رئيسية حول المضيق، ولا سيما مدينة ذباب، في هجوم شنته الشهر الماضي، إلا أنها لم تتمكن من طرد الحوثيين بالكامل من المنطقة أو استعادة مدينة المخا الواقعة شمالاً على طول الساحل. 

السعودية اليمن الحوثيين التحالف العربي في اليمن

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